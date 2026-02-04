БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за...
Чете се за: 00:37 мин.
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд...
Чете се за: 02:07 мин.
Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която...
Чете се за: 03:25 мин.
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

Кой седи зад покушението над Сейф Ал-Ислам, либийската прокуратура започна разследване

Тоня Димитрова
Чете се за: 01:25 мин.
По света
седи покушението сейф ислам либийската прокуратура започна разследване
Прокуратурата в Либия започна разследване на убийството на Сейф ал-Ислам - синът на дългогодишния либийски диктатор Муамар Кадафи, който изигра ключова роля за освобождаването на българските медици, които бяха осъдени на смърт.

53-годишният Сейф ал-Ислам, който беше смятан за наследник на Кадафи, е застрелян, съобщават от либийската прокуратура и се полагат усилия да бъдат идентифицирани нападателите.

Противоречиви остават съобщенията за обстоятелствата около убийството. В интервю по либийската телевизия сестрата на Сейф ал-Ислам твърди, че той е убит близо до границата между Либия и Алжир.

Адвокатът му съобщава, че четирима командоси са извършили покушението в дома на либийския бизнесмен в град Зинтан. Сейф ал-Ислам дълги години беше за най-влиятелната фигура в Либия след баща му Муамар Кадафи.

Не е ясно кой стои зад атаката, според либийски журналисти тя вероятно е дело на местни фигури, чието политическо влияние е било застрашено от популярността на сина на убития диктатор.

