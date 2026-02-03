Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи

Сейф ал-Ислам, син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи, е убит в западния град Зинтан, според либийския телевизионен канал "Ал-Ахрар".

Според източници, близки до Ал-Ислам, той е бил нападнат от неизвестни бойци. Все още не са разкрити допълнителни подробности.

През 2021 г. ал-Ислам обяви плановете си да се кандидатира за президент на Либия на общите избори, които трябваше да се проведат същата година, но все още не са се състояли. През 2023 г. Абдулайе Батили, специален представител на генералния секретар на ООН за Либия и ръководител на мисията на ООН за подкрепа в страната, потвърди, че най-големият син на Кадафи ще може да се кандидатира за президент, ако желае.

Дълго време представян като потенциален наследник на баща си, 53-годишният Сeйф ал-Ислам си е изградил имидж на умерен човек и реформатор. Тази репутация се разпада, когато той обещава кръвопролития в началото на бунта. Издирван от Международния наказателен съд за престъпления срещу човечеството, той е арестуван в Южна Либия. Задържан дълго време в Зинтан, той е осъден на смърт през 2015 г. след бързо съдебно производство, преди да бъде амнистиран.