БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Американски самолет свали ирански дрон в Арабско море

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Американски боен самолет е свалил ирански дрон, който се е приближил "агресивно" към американски самолетоносач, докато той е плавал в Арабско море.

Инцидентът е станал, когато самолетоносачът се е намирал на около 800 километра от иранското крайбрежие.

При друг инцидент два ирански плавателни съда и дрон са се приближили "с висока скорост" до американски кораб. Те са отправили заплахи да се качат на борда и да завземат танкера.

В петък се очакват първите иранско-американски преговори. Според Белия дом те все още се планират. По-рано беше съобщено, че Истанбул е възможен домакин на разговорите. Според Ройтерс, Техеран днес е поискал мястото да е Оман.

#свален дрон #самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" #САЩ #Иран

Последвайте ни

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
3
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
4
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: По света

Тръмп се договори с Нарендра Моди за митата и руския петрол
Тръмп се договори с Нарендра Моди за митата и руския петрол
Обиски в Париж: Разследване срещу Екс, Илън Мъск е призован на разпит Обиски в Париж: Разследване срещу Екс, Илън Мъск е призован на разпит
Чете се за: 01:10 мин.
Нови руски удари в Украйна Нови руски удари в Украйна
Чете се за: 04:37 мин.
Бил и Хилари Клинтън ще свидетелстват пред Конгреса в разследването срещу Епстийн Бил и Хилари Клинтън ще свидетелстват пред Конгреса в разследването срещу Епстийн
Чете се за: 03:17 мин.
НАСА пренасочи за март изстрелването на ракетата си с мисия около Луната НАСА пренасочи за март изстрелването на ракетата си с мисия около Луната
Чете се за: 01:30 мин.
В очакване на присъда: Ще може ли Марин льо Пен да се кандидатира за президент? В очакване на присъда: Ще може ли Марин льо Пен да се кандидатира за президент?
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват хората да гласуват, сочи проучване на "Галъп" "Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват хората да гласуват, сочи проучване на "Галъп"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Над 300 000 българи се борят с рака
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Американски самолет свали ирански дрон в Арабско море
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ