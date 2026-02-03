Американски самолет свали ирански дрон в Арабско море

Американски боен самолет е свалил ирански дрон, който се е приближил "агресивно" към американски самолетоносач, докато той е плавал в Арабско море.

Инцидентът е станал, когато самолетоносачът се е намирал на около 800 километра от иранското крайбрежие.

При друг инцидент два ирански плавателни съда и дрон са се приближили "с висока скорост" до американски кораб. Те са отправили заплахи да се качат на борда и да завземат танкера.

В петък се очакват първите иранско-американски преговори. Според Белия дом те все още се планират. По-рано беше съобщено, че Истанбул е възможен домакин на разговорите. Според Ройтерс, Техеран днес е поискал мястото да е Оман.