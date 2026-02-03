БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Над 300 000 българи се борят с рака

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
За година болните са се увеличили с над 15 000

Тревожни данни в навечерието на Световния ден за борба с онкологичните заболявания. Над 300 000 българи с рак са регистрирани в Националната здравноинформационна система през 2025 година. Болните са 15 000 повече в сравнение с 2024 година. С най-голяма честота са туморите на млечната жлеза, дебелото черво, простатата и маточната шийка.

Колко са новите случаи - данни няма, защото Националния раков регистър още не е готов. Бавят се и програмите за ранно откриване на рак на дебелото черво и на маточната шийка.

Майката на Стелиана е оперирана от рак на гърдата преди около 12 години. Заради фамилната обремененост тя не пропуска профилактичните прегледи. Така в края на 2023 г. разбрала, че и тя има тумор на млечната жлеза.

Стелиана Дончевска: "Шокирах се, трябваше ми известно време да разбера за какво става въпрос - изобщо да го асимилирам. За щастие се окопитих доста бързо".

Има застраховка за лечение в чужбина, но предпочела да се оперира в България. Туморът е отстранен в началото на 2024 година.

Стелиана Дончевска: "Последва лъчетерапия, която проведох в чужбина впоследствие. Нямах химиотерапия, тъй като бях в първи стадий на болестта без метастази. Две години по-късно се чувствам по-жива и здрава от всякога".

Ракът на гърдата е най-често срещаното онкологично заболяване при жените. Повечето чуват диагнозата, когато туморът е в напреднал стадий.

Късното откриване на онкологичните заболявания е сред причините за по-висока смъртност у нас.

проф. Галина Куртева, началник Клиника по медицинска онкология УМБАЛ "Света Екатерина": "Не само се наблюдава увеличение на туморните заболявания, но се подмладяват много от диагнозите. Правим усилия да лекуваме в напреднали стадии туморите на цялото тяло. Не можем да дадем една дългосрочна преживяемост. Единствено и само това се случва на база ранно откриване на болестта".

Заради обжалване на обществените поръчки обявените през миналата година програми за ранно откриване на рак на маточната шийка и дебелото черво с безплатни тестове още не са стартирали.

проф. Галина Куртева, началник Клиника по медицинска онкология УМБАЛ "Света Екатерина": "Светът отчита 30 години резултати на скринингови програми, а ние се двоумим дали да ги започнем".

Стелиана Дончевска: "С изненада научих, че има жени, които ги е страх да отидат на преглед. Аз смятам, че най-страшно е да нямаш информация и да го научиш много късно."

Очаква се безплатното тестване за рак на маточната шийка и дебелото черво да започне след няколко месеца. Предстои и създаване на Национален раков регистър в Националната здравноинформационна система.

