В Лом протестираха след освобождаването срещу подписка на мъж, задържан за блудствени действия с две деца

Жжители на ломския квартал "Стадиона" излязоха на протест, след като съдът в Лом освободи днес с мярка "подписка" техен съгражданин, който бил задържан преди дни за блудствени действия спрямо две деца.

Протестиращите искат мъжът да бъде задържан за постоянно. Те се заканват на саморазправа, ако той се появи в квартала. Хората днес отидоха пред дома му.

Междувременно родители и на други деца са подали в РУ - Лом жалби за блудство срещу лицето, затова, че същият е посегнал и техните деца. Така сигналите срещу обвинения за блудство стават общо три.

Полицията и прокуратурата не пожелаха да коментират случая.