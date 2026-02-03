БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

В Лом протестираха след освобождаването срещу подписка на мъж, задържан за блудствени действия с две деца

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
жители ломски квартал протестираха освобождаването подписка мъж задържан блудствени действия две деца
Слушай новината

Жжители на ломския квартал "Стадиона" излязоха на протест, след като съдът в Лом освободи днес с мярка "подписка" техен съгражданин, който бил задържан преди дни за блудствени действия спрямо две деца.

Протестиращите искат мъжът да бъде задържан за постоянно. Те се заканват на саморазправа, ако той се появи в квартала. Хората днес отидоха пред дома му.

Междувременно родители и на други деца са подали в РУ - Лом жалби за блудство срещу лицето, затова, че същият е посегнал и техните деца. Така сигналите срещу обвинения за блудство стават общо три.

Полицията и прокуратурата не пожелаха да коментират случая.

#блудствени действия #мярка "подписка" #протест в Лом #арест

Последвайте ни

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
3
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
4
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: У нас

"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват хората да гласуват, сочи проучване на "Галъп"
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват хората да гласуват, сочи проучване на "Галъп"
Съдът отмени условната присъда на Васил Михайлов Съдът отмени условната присъда на Васил Михайлов
Чете се за: 00:45 мин.
Петър Петров, "Възраждане" : Ние искаме да бъдат по-скоро тези избори Петър Петров, "Възраждане" : Ние искаме да бъдат по-скоро тези избори
Чете се за: 01:07 мин.
Непълнолетен открадна автомобил и се повози с приятел в Нови пазар Непълнолетен открадна автомобил и се повози с приятел в Нови пазар
Чете се за: 02:07 мин.
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
В "Манастирски ливади" протестираха заради планирано местене на река Боянска бара (СНИМКИ) В "Манастирски ливади" протестираха заради планирано местене на река Боянска бара (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите с "ДПС - Ново начало", БСП и ИТН Президентът Илияна Йотова продължава консултациите с "ДПС - Ново начало", БСП и ИТН
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Правната комисия прие: До 20 изборни секции в държави извън ЕС Правната комисия прие: До 20 изборни секции в държави извън ЕС
Чете се за: 04:25 мин.
Съдът потвърди уволнението на бившия директор на митницата в града...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
В "Манастирски ливади" протестираха заради планирано...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Нови руски удари в Украйна
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Обиски в Париж: Разследване срещу Екс, Илън Мъск е призован на разпит
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ