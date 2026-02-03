Лудогорец и Левски в сблъсък тази вечер за Суперкупата на България

Голям интерес към мача за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски, който започва в 18:00 часа на Националния стадион. Двубоят открива футболната 2026 година в България.

Лудогорец са 8-кратни носители на Суперкупата, включително през последните 3 издания. „Сините“ са триумфирали 3 пъти в този сблъсък, но последно направиха това през 2009 година.

В подобен мач двата тима са се изправяли само веднъж. През 2022 година Лудогорец печели след изпълнение на дузпи.

Финалът тази вечер ще влезе в историята и с иновативен елемент. За първи път у нас главният съдия ще бъде оборудван с бодикамера, позволяваща на зрителите да виждат ключови ситуации от гледната точка на рефера.