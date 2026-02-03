Ангел от фреска в Рим заприлича на премиера Джорджа Мелони след реставрация

Италианските църковни власти в Рим започнаха разследване във връзка с реставрацията фреска в църквата Сан Лоренцо ин Лучина. Произведението, изобразяващо ангел с карта на Италия в ръка, заприлича на премиера Джорджа Мелони.

Реставраторът обясни, че е възстановил оригиналните черти на фреската, а Мелони прие случката с чувство за хумор, като се пошегува в социалните мрежи с въпрос дали прилича на ангел.

Римската епархия обаче подчерта, че свещеното изкуство не бива да се използва за политически цели. Случаят предизвика дебат за границата между изкуство, религия и политика.