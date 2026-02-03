В "Манастирски ливади" протестираха заради планирано местене на река Боянска бара (СНИМКИ)

Жители на квартал "Манастирски ливади" в София излязоха на протест заради планирано местене на река Боянска бара.

Имотът е частен и заради предстоящо застрояване строителят иска да премести коритото на река Боянска бара. Хората настояват реката да си остане там и да бъде изграден истински мост над нея. Сега там има временно съоръжение, което не позволява на водата да се изтича добре. През 2020 г. именно това временно съоръжение предизвиква наводнение.

Живеещите в района искат да има и общоградски мораториум на строителството в имоти, в които има речни корита и водни обекти. Според тях това ще спре заплахата за живота и здравето на гражданите на София.

Снимки: Карина Караньотова, БНТ