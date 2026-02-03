БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

Новините 03.02.2026 г.

Чете се за: 03:10 мин.
Акценти за деня:

У НАС

Днес е началото на втория срок за училищата

Започва вторият срок, което означава контролни и изпитвания, както и сериозна подготовка за външни оценявания и матури за 7, 10 и 12 клас.

Ученици в Перник организираха избори за председател на ученическия съвет

В СУ "Св. Св. Кирил и Методий" в Перник организираха избори за нов председател на ученическия съвет. Гласуването беше с хартиени бюлетини, по модел на националните избори, но без машини.

СВЯТ

Ангел от фреска в Рим заприлича на премиера Джорджа Мелони след реставрация

Италианските църковни власти в Рим започнаха разследване във връзка с реставрацията фреска в църквата Сан Лоренцо ин Лучина. Произведението, изобразяващо ангел с карта на Италия в ръка, заприлича на премиера Джорджа Мелони.

Времето в Украйна остава много студено, Русия продължава с атаките

Времето в Украйна остава много студено, с температури до -20 градуса в Киев, които оставиха десетки лебеди пленени в малък незамръзнал участък на река Днепър.

КУЛТУРА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Дара няма да се откаже да представя България на Евровизия

Дара, победителката в националната селекция за „Евровизия“, няма да се отказва от конкурса. Тя сподели, че милите коментари, съобщения и подкрепата онлайн са били това, което я е задържало в битката.

K-pop групата XLOV идва у нас за първи път

K-pop групата XLOV пристига за първи път в България за среща с феновете си на 6 февруари в София. Билетите бяха разпродадени за минути и се наложи организаторите да премесят събитието в по-голяма зала.

Предвидено е да има разговор с фенове, автографи и групова снимка, но при определени строги правила и график.

Вече има такса за снимка на фонтана Ди Треви в Рим

Рим въвежда такса от 2 евро за туристи, желаещи да се снимат на фонтана Ди Треви. Таксата се събира всеки ден, включително и през уикенда, от сутринта до 22:00 часа.

СПОРТ

Лудогорец и Левски в сблъсък тази вечер за Суперкупата на България

Голям интерес към мача за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски, който започва в 18:00 часа на Националния стадион. Двубоят открива футболната 2026 година в България.

Кърсти Ковънтри: Зимните олимпийски игри ще останат незабравими

Президентът на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри изрази своето задоволство от напредъка на организационните екипи през последните месеци в Милано-Кортина за Зимните олимпийски игри 2026.

