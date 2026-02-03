Днес е началото на втория срок за училищата

Започва вторият срок, което означава контролни и изпитвания, както и сериозна подготовка за външни оценявания и матури за 7, 10 и 12 клас.

Пролетната ваканция за учениците от 1 до 11 клас ще е от 4 до 13 април. За 12 клас ваканцията ще започне на 8 април и също ще продължи до 13 април.

Учебната година приключва по различно време за отделните класове – средата на май за 12 клас, средата на юни за 4-6 клас и края на юни за останалите.

Дните на матурите и националните външни оценявания в 7 и 10 клас ще бъдат неучебни.