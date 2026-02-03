БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стоян Добрев: По-добрият вариант е да се оттегля

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:02 мин.
Спорт
Запази

Това решение не е от днес или вчера, назряло е от известно време, коментира наставникът, който повече няма да води националния отбор по борба в класически стил.

Стоян Добрев: По-добрият вариант е да се оттегля
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Стоян Добрев посочи неразбориите в националния отбор по борба на България в класическия стил като основна причина да се оттегли от поста на старши треньор. Наставникът отбеляза, че това решение е назряло от известно време и то е най-доброто за българската борба.

Пред БНТ Добрев благодари на президента на централата в лицето на Станка Златева, но заяви, че най-губещи са момчетата, които не могат да се състезават за отбора.

Да, ситуацията е тъжна, най-вече заради момчетата. Приключва нашата съвместна работа и всеки тръгва по своя път“, бяха първите му думи.

Така прецених, това решение не е от днес или вчера, назряло е от известно време. Прецених, че не мога с нищо да помогна на българската борба. Направих каквото можах и реших, че по-добрият вариант е да се оттегля и да дойдат други хора. Искам да благодаря на Станка Златева, на момчетата, които бяха плътно зад мен. Те бяха моят стимул и мотивация да работя. Мисля, че опитах. Моята цел бе да помогна на борбата, но в случая видях, че е по-добре да спра и да се оттегля.

Той говори за разделението в българската борба и колко влияе относно представянето на националните отбори.

Това е безспорен факт. Това е обстановка, която продължава вече около една година и не е добре за никой. И вчера на срещата казах на момчетата, че това не е добре за никой, просто съжалявам много. Исках да помогна, но в тази ситуация…Аз и предишният път казах, че най-губещите са момчетата, защото те имат малък период от възможност, в която да се реализират и те го пропускат."

„Не искам да давам съвети на раздяла. На момчетата искам да кажа, че те трябва да следват своите мечти и да се съобразяват с определени хора, защото всичко е в техните ръце. Когато ти си решен да постигнеш даден цел, ти я постигаш. Понякога си длъжен да направиш компромис и да се отделиш от този начертан път, който си имал, но в крайна сметка продължаваш напред. Реализираш тази своя мечта и показваш на хората, че успяваш, а не да търсиш причини в другите. В края на краищата човек сам си носи кръста. Болно ми е за тези момчета, говоря за българските. Нямам нищо против чуждите да помагат на нашата борба, но ми е мъчно за момчета като Кирил Милов. Той е знаменосецът на българската борба и трябваше да поведе цялата приказка.“

Наставникът коментира и въпроса, свързан с евентуални компромиси от двете страни.

Винаги има място за компромиси. Знаете, че федерацията е институция и си има свои правила. Бях нает от ръководителите в нея и длъжен да спазвам тази насока. Винаги има възможност за отстъпление. Не виждам това его на кого помага, аз винаги съм бил в това да работим в името на борбата. Треньорите, директорите и президентите сме спомагателен персонал, можем само да им помогнем на децата.

Информирал съм вече Станка Златева. Това не е мое своеволие, просто неразбориите в отбора ме принудиха да взема това крайно решение“, заяви Добрев.

Повече от интервюто със Стоян Добрев можете да видите във видеото!

Свързани статии:

Нова сага в българската борба
Нова сага в българската борба
Президентът на федерацията Станка Златева с коментар пред БНТ.
Чете се за: 01:20 мин.
#Български национален отбор по борба в класически стил #Стоян Добрев #Станка Златева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
3
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
4
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Други спортове

Отново силен резултат за Божидар Саръбоюков
Отново силен резултат за Божидар Саръбоюков
Спортни новини 03.02.2026 г., 20:50 Спортни новини 03.02.2026 г., 20:50
Весела Лечева ще даде старт на европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки в Бургас Весела Лечева ще даде старт на европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки в Бургас
Чете се за: 03:35 мин.
Павел Николов и Мирослав Минчев последователно подобриха националния рекорд на 200 м летящ старт по пистово колоездене Павел Николов и Мирослав Минчев последователно подобриха националния рекорд на 200 м летящ старт по пистово колоездене
Чете се за: 01:15 мин.
Италианецът, който пренесе огъня през времето Италианецът, който пренесе огъня през времето
Чете се за: 06:57 мин.
Християн Касабов постави нов национален рекорд на 60 м с препятствия Християн Касабов постави нов национален рекорд на 60 м с препятствия
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ