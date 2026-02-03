Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата

Нов случай на насилие над животни. При акция на ГДБОП в свищовското село Царевец са арестувани мъж и жена. Те изтезавали животни, заснемали насилието и продавали видеата.

Издевателствата били извършвани в помощна постройка и в гараж към къщата на Детелин Аврамов.

Арестът на 53-годишния мъж и жената, която е заподозряна, че му е помагала, е бил извършен от българските служби, съвместно с чуждестранните им колеги. При обиска на помещенията били намерени кожени костюми и уреди за изтезания над четириногите.

От прокуратурата потвърдиха, че по случая е образувано досъдебно производство. Очаква се утре да бъдат гледани мерките за неотклонение на двамата задържани.