БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ралица Маринова
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази
арестуваха мъж жена снимали продавали видеа насилие животни
Слушай новината

Нов случай на насилие над животни. При акция на ГДБОП в свищовското село Царевец са арестувани мъж и жена. Те изтезавали животни, заснемали насилието и продавали видеата.

Издевателствата били извършвани в помощна постройка и в гараж към къщата на Детелин Аврамов.

Арестът на 53-годишния мъж и жената, която е заподозряна, че му е помагала, е бил извършен от българските служби, съвместно с чуждестранните им колеги. При обиска на помещенията били намерени кожени костюми и уреди за изтезания над четириногите.

От прокуратурата потвърдиха, че по случая е образувано досъдебно производство. Очаква се утре да бъдат гледани мерките за неотклонение на двамата задържани.

#изтезавани животни #арест

Последвайте ни

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
3
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
4
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Криминално

Непълнолетен открадна автомобил и се повози с приятел в Нови пазар
Непълнолетен открадна автомобил и се повози с приятел в Нови пазар
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Чете се за: 06:50 мин.
Има мотиви на секта при случая с тримата загинали в хижа „Петрохан“ Има мотиви на секта при случая с тримата загинали в хижа „Петрохан“
Чете се за: 02:40 мин.
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
5973
Чете се за: 02:57 мин.
Прокуратурата разследва изтичането на видеа от процедури по лазерна епилация в Бургас Прокуратурата разследва изтичането на видеа от процедури по лазерна епилация в Бургас
Чете се за: 04:27 мин.
Внимание! Измами в социалните мрежи – използват се лицата на водещи от БНТ Внимание! Измами в социалните мрежи – използват се лицата на водещи от БНТ
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите с "ДПС - Ново начало", БСП и ИТН Президентът Илияна Йотова продължава консултациите с "ДПС - Ново начало", БСП и ИТН
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Правната комисия прие: До 20 изборни секции в държави извън ЕС Правната комисия прие: До 20 изборни секции в държави извън ЕС
Чете се за: 04:25 мин.
Съдът потвърди уволнението на бившия директор на митницата в града...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
В "Манастирски ливади" протестираха заради планирано...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Нови руски удари в Украйна
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Обиски в Париж: Разследване срещу Екс, Илън Мъск е призован на разпит
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ