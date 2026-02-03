БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет

Цанка Николова
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Специалисти алармират за опасностите, до които водят различни предизвикателства към децата в интернет. През последните месеци сред най-рисковите са тези, свързани с прием на медикаменти. Помните едно от тях, което ни разтърси, беше за 15-годишен младеж. Той предозира с лекарство за епилепсия заради предизвикателство в ТикТок и беше прието в болница с опасност за живота. Според лекари - най-сериозният риск е свързан с група медикаменти, за които няма същинска противоотрова и могат да доведат до фатален изход, ако се прекали с тях.

Когато изпиеш нещо, винаги има антидот, който действа като копче, това е изключително погрешно. за много от тези лекарства нямаме същинска противоотрова, просто защото те действат по много сложни механизми и приети в свръхдоза натискат толкова много копчета в нашето тяло, че няма как да направим ънду.

Все повече родители се обръщат за помощ и съвети към Центъра по безопасен интернет. Целта - безопасността на децата им в онлайн пространството. От Центъра напомнят, че може да свалят от мрежата видеа, които подтикват към опасни предизвикателства. Едно от последните, които отново ни разтърсиха, беше за 15-годишен младеж, който предозира с лекарство за епилепсия заради предизвикателство в ТикТок и беше прието в Противошокова зала с опасност за живота.

Днес един тийнейджър живее втори живот, след като предизвикателство в интернет едва не го уби. Лекари от Бургас го измъкнаха на косъм от смъртта. Момчето загуби съзнание след предозиране с хапчета за епилепсия.

проф. Георги Момеков, декан на Фармацевтичния факултет към МУ - София: "Острата интоксикация е много опасна с тези лекарства. Някои от тези лекарства влизат в коктейли за евтаназия на домашни любимци. При епилепсията има възникване на едни реабнорни, на български звучи странно, но такива ненормално активни огнища на възбуждане, които тези лекарства гасят като пожарогасител, но при здравия човек всъщност тези огнища ги няма и реално всичките ефекти, които те имат, ще бъдат не нежелани, а просто ужасно опасно. И дори при терапевтични дози тези лекарства крият риск от странични ефекти."

На тази възраст децата рядко си дават сметка за последствията от техните действия.

Антоанета Василева, експерт по онлайн безопасност за деца: "В тази възраст те търсят себе си и отговарят на ключовите въпроси, кой съм аз, защо съм, на кого съм потребен, обича ли ме някой и когато липсват ясни отговори или поне стабилен процес на намиране на тези отговори много често децата правят рискови неща, от една страна да проверят себе си къде се намират, от друга страна да привлекат вниманието на възрастните."

Какъв е съветът на експерта към родителите?

Антоанета Василева, експерт по онлайн безопасност за деца: "Да намерят 5 минути да поговорят с детето си, не назидателно, не "ти чу ли за тези хапчета, да не си посмял да взимаш хапчета", ами "ти чули за тази ситуация, какво мислиш, как се чувстваш, ако твой приятел вземе от тези хапчета, какво ще си помислиш, знаеш ли как действат тези хапчета", малко по-обща култура, защото децата обичат да ги приемат за равни, да усещат уважение. Това е новото поколение."

А за всичко, което ви притеснява в мрежата, може да сигнализирате на телефон 124 123 - консултативната линия за онлайн безопасност.

