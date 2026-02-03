БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

Организират петиция за отмяна на решение на кабинета за остров "Св. св. Кирик и Юлита"

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Петиция до Министерския съвет и две министерства с искане за отмяна на решението на кабинета в оставка за прехвърляне на част от остров "Св. св. Кирик и Юлита" край Созопол към транспортното ведомство. Авторите на документа твърдят, че решението е незаконно и застрашава проекта за превръщане на острова в център за култура, наука и изкуство, както и за подводна археология под егидата на ЮНЕСКО.

Според археолози проектът за културен център е застрашен от прехвърлянето на 35 000 кв. м от острова на "Пристанищна инфраструктура". Намерението е да бъдат изградени пасажерско пристанище, яхтена марина и модерна крайбрежна зона. Така имотът на Министерството на културата остава без достъп до път и пристанище.

ас. д-р Калин Димитров, археолог в Националния археологически институт и музей и в Центъра за подводна археология: "Станало е на тъмно и след като поровихме се оказа, че е станало много набързо с много нарушения на правилата, както би трябвало да се направи това нещо."

От Центъра за подводна археология твърдят, че с тях е съгласувано само предложението "Пристанищна инфраструктура" да изгради и поддържа бъдещото пристанище, но не и разделянето на имота между двете министерства.

д-р Найден Прахов, дир. Център за подводна археология: "В тези зони има много сгради, елементи, площи за открити археологически експозиции, има аквариум, където трябва да се представи подводното културно и природно наследство на Черно море."

ас. д-р Калин Димитров, археолог в Националния археологически институт и музей и в Центъра за подводна археология: "Ние смятаме, че водещо за развитието на "Св. св. Кирик и Юлита" трябва да бъде културния център и музея, а не създаването на частна марина и частно пристанище."

От местната управа заявиха, че липсва официално представена концепция за развитието на острова.

Тихомир Янакиев, кмет на Община Созопол: "Първо най-малко елементарно нещо беше да се направи едно обществено обсъждане, да се представи проект. Мястото трябва да бъде така развито в контекста не само изцяло на туристически обект, а в контекста на неговата историческа значимост!"

Радка Михайлова, жител на Созопол: "Яхтено пристанище в Созопол си имаме и марина си имаме, всичко."

Исмаил Бошнаков, жител на Созопол: "Трябва да се запази археологията, историята, всичко."

От Министерството на културата заявиха в писмена позиция, че решението е прието по установения ред и със съгласието на Центъра за подводна археология, а новият устройствен план ще гарантира публичен достъп до музейния комплекс по суша и вода.

#остров "Св. Св. Кирик и Юлита"

