Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд...
Чете се за: 02:07 мин.
Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която...
Чете се за: 03:25 мин.
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

Приключи първият ден от тристранните преговори за Украйна в Абу Даби

Ива Стойкова
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Дискусиите продължават утре

Приключи първият ден от тристранните преговори за Украйна в Абу Даби
Снимка: БТА/Архив
Приключи първият ден от тристранните преговори за Украйна, които се провеждат в Абу Даби. Дискусиите продължават утре. Липсва сигнал за какъвто и да е пробив, а Киев и Москва остават на диаметрално противоположни позиции.

Разговорите между делегациите на Украйна, Русия и САЩ се провеждат след изказването на украинския президент Володимир Зеленски, че Москва е използвала подкрепеното от Вашингтон енергийно примирие, за да се запаси с боеприпаси.

През последното денонощие Украйна беше подложена на масирани атаки, с рекорден брой балистични ракети.

#войната в Украйна #преговори

Папа Лъв XIV призова Русия и САЩ да подновят договора "Нов СТАРТ"
Папа Лъв XIV призова Русия и САЩ да подновят договора "Нов СТАРТ"
Властите в Испания смятат да забранят социалните мрежи за тийнейджъри Властите в Испания смятат да забранят социалните мрежи за тийнейджъри
Чете се за: 03:02 мин.
В Абу Даби започна втори кръг тристранни преговори за Украйна В Абу Даби започна втори кръг тристранни преговори за Украйна
Чете се за: 06:05 мин.
Естонските власти задържаха кораб по подозрения, че е свързан с контрабанда от Еквадор Естонските власти задържаха кораб по подозрения, че е свързан с контрабанда от Еквадор
Чете се за: 00:32 мин.
Повече от половината европейци са песимисти за бъдещето на света Повече от половината европейци са песимисти за бъдещето на света
Чете се за: 02:55 мин.
Без социални мрежи за испанските младежи? Без социални мрежи за испанските младежи?
Чете се за: 01:10 мин.

Консултациите при президента: Илияна Йотова се срещна с ДПС, БСП и ИТН (ОБЗОР)
Консултациите при президента: Илияна Йотова се срещна с ДПС, БСП и...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Разследващите в Бургас са свалили близо 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота Разследващите в Бургас са свалили близо 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Приключи първият ден от тристранните преговори за Украйна в Абу Даби Приключи първият ден от тристранните преговори за Украйна в Абу Даби
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Властите в Испания смятат да забранят социалните мрежи за тийнейджъри Властите в Испания смятат да забранят социалните мрежи за тийнейджъри
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Жертвите на досиетата "Епстийн" – премахнаха...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
В опит за потушаване на напрежението изтеглят 700 имиграционни...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Паркиран автомобил потегли, прекоси булевард и се заби в ограда на...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд и условия...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
