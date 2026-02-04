Приключи първият ден от тристранните преговори за Украйна в Абу Даби

Приключи първият ден от тристранните преговори за Украйна, които се провеждат в Абу Даби. Дискусиите продължават утре. Липсва сигнал за какъвто и да е пробив, а Киев и Москва остават на диаметрално противоположни позиции.

Разговорите между делегациите на Украйна, Русия и САЩ се провеждат след изказването на украинския президент Володимир Зеленски, че Москва е използвала подкрепеното от Вашингтон енергийно примирие, за да се запаси с боеприпаси.

През последното денонощие Украйна беше подложена на масирани атаки, с рекорден брой балистични ракети.