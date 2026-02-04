В Абу Даби започна втори кръг тристранни преговори за Украйна. Те се провеждат при закрити врата. Не са планирани изказвания. Новите разговори трябваше да се състоят на 1 февруари, но бяха отложени за днес и утре. Срещите между делегациите на Украйна, Русия и Съединените щати се провеждат след изказването на украинския президент Володимир Зеленски, че Русия е използвала подкрепеното от Вашингтон енергийно примирие, за да се запаси с боеприпаси. През последното денонощие Украйна беше подложена на масирани атаки с рекорден брой балистични ракети.

Нов опит да се ускорят усилията за прекратяване на войната в Украйна. Ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров разкри как ще протекат двудневните преговори в Абу Даби.

Рустем Умеров, секретар на Националния съвет за сигурност и отбрана на Украйна: "Преговорният процес започна в тристранен формат – Украйна, САЩ и Русия. След това идва работата в отделни групи по конкретни направления, планирана е последваща съвместна синхронизация на позициите. Работим с ясни насоки от президента Володимир Зеленски за постигането на достоен и траен ми"

Военни въпроси ще бъдат във фокуса на разговорите.

Георгий Тихий, говорител на Министерството на външните работи на Украйна: "Украинската страна се интересува да разбере истинските намерения на руснаците, както и какво възнамеряват да направят американците в този контекст. Условията за евентуално примирие, демаркационната линия и други въпроси, разбира се, ще бъдат обсъдени на техническо ниво от военните."

Владимир Путин злоупотребява с преговорите, за да атакува гражданска инфраструктура и да убива невинни граждани, излезе с позиция Европейската комисия. Киев определи последните нападения като най-масираните от началото на годината. Те оставиха хиляди хора без отопление при температури от -20°C в Киев и -23°C в Харков. От януари 217 пъти е атакувана украинската енергийна система, съобщи премиерът Юлия Свириденко.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Америка предложи ударите по енергийната инфраструктура да спрат по време на дипломатическите усилия и студения зимен период. Искането беше направено лично от президента на Съединените щати. Видяхме как отговори Русия - с рекорден брой балистични ракети."

Отговорът на Белия дом беше лаконичен.

Каролайн Левит, говорител на Белия дом: "Говорих с президента и реакцията му, за съжаление, беше, че не е изненадан. Тези две държави водят брутална война от години, война, която започна заради слабостта и некомпетентността на предишния президент Джо Байдън. Затова президентът Тръмп продължава агресивно да преследва дипломатическите усилия за прекратяване на тази война. Ето защо специалните пратеници Уиткоф и Джаред Къшнър ще са в Абу Даби за поредния кръг от тристранни преговори."

През последната година администрацията на Доналд Тръмп оказва натиск както върху Киев, така и върху Москва, да намерят компромис. Позициите на двете страни по ключови въпроси остават все така раздалечени. Кремъл обяви, че ще продължи офанзивата си в Украйна, докато Киев не приеме руските условия.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Русия продължава специалната си военна операция. Вратата за мирно уреждане е отворена. Позицията на Русия е кристално ясна и е известна както на украинските, така и на американските преговарящи."

Москва иска Киев да се откаже от територии, които все още контролира, и да изтегли войските си от цялата Донецка област. Русия иска и най-голямата АЕЦ в Европа в Запорожие, която е под руска окупация. Киев настоява конфликтът да бъде замразен по настоящата фронтова линия и отхвърля каквато и да било възможност за изтегляне на силите си.

В навечерието на четвъртата годишнина от войната в Украйна президентите на Русия и Китай Владимир Путин и Си Дзинпин похвалиха взаимоотношенията си във видеоконферентен разговор. Украйна и Европа обвиняват Пекин, че предоставя директна военна подкрепа на Русия. Китай отрича и казва, че не е част от конфликта.

Владимир Путин, президент на Русия: "По отношение на международната обстановка сътрудничеството между Москва и Пекин във външната политика остава важен стабилизиращ фактор в условията на глобална нестабилност. Готови сме да работим в тясно сътрудничество по глобални и регионални въпроси, както на двустранно равнище, така и в многостранни формати."

От Русия дойде и сигнал в противоречие с мирните усилия. През 2026 г. на руските сили ще бъдат доставени около 21 млн. оръжия. Министърът на отбраната Андрей Белоусов съобщи, че само през януари са постъпили над 10 хиляди единици въоръжение и два милиона средства за унищожение.