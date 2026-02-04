БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИТН не биха подкрепили бюджета за тази година, предложен от правителството в оставка

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Снимка: БТА
От "Има такъв народ" (ИТН) не биха подкрепили редовния бюджет за 2026 г., предложен от правителството в оставка в края на 2025 г. "Не, в крайна сметка това правителство падна заради бюджета, нали така", каза пред журналисти председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов след консултациите с президента Илияна Йотова.

"Продължаваме промяната - Демократична България (ПП-ДБ), включително бившият представител на тази сграда (президентът 2017 - 2026 г. Румен Радев), включително "Възраждане", ония там, другите двете, обясняваха колко е лош бюджетът и как не трябва да се случи, защото ще вкара държавата в проблеми", каза Йорданов.

Съобразихме се с исканията, сега има последствия. Тези, които провалиха бюджета и редовното правителство, да си носят последствията, допълни депутатът от ИТН.

По-рано днес от "БСП – Обединена левица" предложиха парламентът да разгледа бюджета за 2026 г.

Според Йорданов "цената за падането на кабинета е 2,5 млрд. евро". Това са парите, които ще загубим по Плана за възстановяване и устойчивост. За да ги вземем, трябва да има законови промени, а когато няма парламент и мнозинство, няма промени. Срокът изтича август тази година, коментира Йорданов.

Депутатът разказа, че снощи е имал интервю с председателя на Комисията за защита на конкуренцията и те са открили изкривявания на пазара.

"Асен Василев, Божидар Божанов, Ивайло Мирчев, Костадин Костадинов, Петър Петров, Цончо Ганев, носят цялата отговорност за това, което се получава", каза Йорданов.

От петимата души, изразили готовност да бъдат служебен премиер, има две кандидатури, които са тясно партийни – подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров – на ПП-ДБ, и председателят на Сметната палата Димитър Главчев - на ГЕРБ, каза депутатът от ИТН Станислав Балабанов.

