БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От "БСП - Обединена левица" предлагат парламентът да разгледа бюджета за 2026 г.

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Запази
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

От "БСП - Обединена левица" предлагат парламентът да разгледа бюджета за 2026 г., внесен от правителството в оставка в края на 2025 г.

Има внесен бюджет в Народното събрание, който е съгласуван със синдикатите и работодателите, каза пред журналисти Драгомир Стойнев от формацията след консултациите при президента Илияна Йотова в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.

Ако тези, които говориха, насъскваха и предлагаха да се приеме 1/12 от бюджета, сега се вразумят, тогава не виждаме защо не гледаме този бюджет на второ четене в пленарна зала, каза още Драгомир Стойнев.

#Бюджет 2026 #Драгомир Стойнев  #"БСП - Обединена левица"

Последвайте ни

ТОП 24

Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
1
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Довиждане на шейховете
2
Довиждане на шейховете
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
3
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
4
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга националната сигурност заради присъствието на ДАНС
5
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга...
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
6
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Политика

Президентът поздрави ИТН, че са гласували против промените в Конституцията за избора на служебен премиер
Президентът поздрави ИТН, че са гласували против промените в Конституцията за избора на служебен премиер
Предвиждат законови промени, свързани с педофилията Предвиждат законови промени, свързани с педофилията
Чете се за: 03:07 мин.
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни проверки на енергодружествата Заради високите сметки за ток: Започват извънредни проверки на енергодружествата
Чете се за: 01:12 мин.
Заради завишените сметки за ток: Спор в НС заради провал на изслушването на енергийния министър Заради завишените сметки за ток: Спор в НС заради провал на изслушването на енергийния министър
Чете се за: 01:10 мин.
На първо четене: Създава се Туристически гаранционен фонд, решиха депутатите На първо четене: Създава се Туристически гаранционен фонд, решиха депутатите
Чете се за: 00:55 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия парламент да преразгледа промените в Конституцията Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия парламент да преразгледа промените в Конституцията
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Президентът поздрави ИТН, че са гласували против промените в Конституцията за избора на служебен премиер
Президентът поздрави ИТН, че са гласували против промените в...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия парламент да преразгледа промените в Конституцията Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия парламент да преразгледа промените в Конституцията
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни проверки на енергодружествата Заради високите сметки за ток: Започват извънредни проверки на енергодружествата
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
От "БСП - Обединена левица" предлагат парламентът да...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Преговори за мир: В очакване на срещата САЩ - Украйна - Русия
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Естонските власти задържаха кораб по подозрения, че е свързан с...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ