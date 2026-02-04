От "БСП - Обединена левица" предлагат парламентът да разгледа бюджета за 2026 г., внесен от правителството в оставка в края на 2025 г.

Има внесен бюджет в Народното събрание, който е съгласуван със синдикатите и работодателите, каза пред журналисти Драгомир Стойнев от формацията след консултациите при президента Илияна Йотова в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.

Ако тези, които говориха, насъскваха и предлагаха да се приеме 1/12 от бюджета, сега се вразумят, тогава не виждаме защо не гледаме този бюджет на второ четене в пленарна зала, каза още Драгомир Стойнев.