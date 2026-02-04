Заради високите сметки за ток: Започват извънредни проверки на енергодружествата

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Виктор Борисов
У нас
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Министерството на енергетиката и КЕВР започват извънредни проверки на електроразпределителните дружества. Причината са редицата сигнали за завишени сметки за електроенергия на потребителите. Консумацията за януари спрямо декември е повишена между 15 и 30 процента отчете министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков.

Жечо Станков, министър на енергетиката в оставка: "Ще бъде разгледан всеки случай по отделно, ще обърнем специално внимание дали сметките за електроенергия са засечени в 30-дневен период, а не както беше през 2013 година когато бяха включени 2 месеца в една сметка. Ще влезем много внимателно и в качеството, дали домакинството е получило ток със съответното качество. И повярвайте ми ще приложим цялата строгост на закона както за законодателството, за което отговаря КЕВР, така и законодателството за което отговаря министерството на енергетиката, за да накажем всички нарушения ако бъдат установени такива."

