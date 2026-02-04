БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга националната сигурност заради присъствието на ДАНС

Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Коментар на убийствата край хижа "Петрохан" направи и бившият вътрешен министър Иван Демерджиев. По думите му в "Денят започва", най-вероятно случаят засяга националната сигурност заради присъствието на ДАНС на местопрестъплението.

Според Демерджев вътрешното министерство дължи обяснения на обществото за това какво действително се е случило или какви са най-вероятните версии. Бившият вътрешен министър припомни, че към момента разкритието на битови убийства е сто процента, но при поръчковите разкриваемостта е нула.

Иван Демерджиев, бивш министър на вътрешните работи: "Доста време мина откакто бяха открити труповете, няма категорично ясно послание от страна на вътрешното министерство какво се случва, какви действия се предприемат. Неубедително е това, което прави МВР, много въпроси възникват - един от въпросите е какво правят там служители на ДАНС - защо те първи посещават местопроизшествието - това са данните, които стигат до момента, не са отречени, не са потвърдени. Разбира се, три трупа са изключително сериозен проблем, изключително важен въпрос, но очевидно въпросът е много по-голям от трите трупа, които са намерени там."

Вижте целия разговор с Иван Демерджиев във видеото.

#хижа на Петрохан #Иван Демерджиев #тройно убийство

