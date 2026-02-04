По оста Вашингтон - Техеран: Преговорите между двете страни ще бъдат в Оман

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Теодора Гатева от Теодора Гатева
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Съединените щати са приели предложението на Иран преговорите между двете страни да се проведат в Оман, а не както беше планирано по-рано в Турция.

Информацията е на американското издание "Аксиос". Преговорите по иранската ядрена програма трябва да се състоят в петък - шести февруари. Според публикацията все още се обсъжда дали в процеса да бъдат включени и други държави, или той да бъде само двустранен.

Целта на Техеран е разговорите да бъдат ограничени само до ядрената програма и да не бъдат засягани теми като ракетните системи и прокси-групировки, финансирани от Иран.

По думите на президента Доналд Тръмп преговори между Вашингтон и Техеран вече са в ход.

Междувременно Американски боен самолет е свалил ирански дрон, който се е приближил „агресивно“ към американски самолетоНосач, докато той е плавал в Арабско море.

