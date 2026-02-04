БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Депутатите обсъждат промени в Закона за туризма и за Конституционния съд

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Запази

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Депутатите се събират на първо заседание за тази седмица. В програмата на НС е заложено народните представители да обсъдят на първо четене промени в Закона за туризма.

Законопроектът предвижда създаването на Туристически гаранционен фонд. Предстои в пленарната зала да се разгледат на първо четене промени в Закона за потребителските кредити и изменения в Закона за Конституционния съд.

Като първа точка в програмата на депутатите утре е предвидено окончателното гласуване на промените в Изборния кодекс за намаляването на секциите в страни извън ЕС.

#Закона за туризма #НС #заседание

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
1
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
2
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
3
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Довиждане на шейховете
4
Довиждане на шейховете
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
5
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Антон Андонов, УС на БНТ: Оставихме DARA сама да вземе решението си за "Евровизия"
6
Антон Андонов, УС на БНТ: Оставихме DARA сама да вземе решението си...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Политика

Втори ден на консултации при президента за служебен премиер
Втори ден на консултации при президента за служебен премиер
Петър Петров, "Възраждане": Ние искаме да бъдат по-скоро тези избори Петър Петров, "Възраждане": Ние искаме да бъдат по-скоро тези избори
Чете се за: 01:07 мин.
Ивайло Мирчев: Служебното правителство трябва да разруши модела "Борисов - Пеевски" Ивайло Мирчев: Служебното правителство трябва да разруши модела "Борисов - Пеевски"
Чете се за: 01:55 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите с "ДПС - Ново начало", БСП и ИТН Президентът Илияна Йотова продължава консултациите с "ДПС - Ново начало", БСП и ИТН
Чете се за: 01:30 мин.
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
Най-разумната дата за избори е 19 април, ключови са честните избори Най-разумната дата за избори е 19 април, ключови са честните избори
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Втори ден на консултации при президента за служебен премиер
Втори ден на консултации при президента за служебен премиер
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Неделчо Стойчев, криминален психолог: Пожарът на хижата е свързан с убийството, вероятно с цел заличаване на следи Неделчо Стойчев, криминален психолог: Пожарът на хижата е свързан с убийството, вероятно с цел заличаване на следи
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Без социални мрежи за испанските младежи? Без социални мрежи за испанските младежи?
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Войната в Украйна: В очавкане на срещата САЩ - Украйна - Русия Войната в Украйна: В очавкане на срещата САЩ - Украйна - Русия
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Инцидент край остров Хиос: Най-малко 15 мигранти са загинали
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Ключова среща във Вашингтон: Редкоземните елементи в центъра на...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
По-топло в сряда, но започнат валежи от дъжд
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Фестивал на светлината - Копенхаген грее в светлини
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ