Домен и Ника Преуц - надеждите на Словения в ски скока на Игрите в Милано/Кортина

Домен и Ника Преуц са най-големите надежди на Словения в ски скока на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, които започват на 6 февруари.

Домен е сред фаворитите за златото. Той спечели престижния турнир „Четирите шанци“ през януари 2026 г., стана и световен шампион по ски полети в Оберстдорф. Лидер е в генералното класиране за Световната купа през настоящия сезон 2025/26 с 11 индивидуални победи и общо 17 подиума.

Преуц постигна впечатляваща серия от 5 последователни победи в Световната купа, включително двата старта в Сапоро през януари 2026 г., затвърждавайки доминацията си.

"Спортът ни представя колко е елегантно да летиш със ските", казва Домен.

"Обожавам усещането да съм във въздуха, след като съм направила добър скок. Това ми дава повече скорост и ми вдъхва повече увереност и енергия", допълва Ника.

Тя е номер 1 в женските ски скокове, като през сезон 2023/24 спечели Големия кристален глобус.



През настоящия сезон 2025/26 Ника продължава борбата за челните места.

"Мисля, че сме като всички братя и сестри, и ние имаме добри и лоши моменти помежду си. Когато обаче е необходимо, ние се подкрепяме и се грижим един за друг. Винаги си помагаме и си оставяме пространство, когато е необходимо", споделя Домен.

"Мисля, че Домен има много повече опит от мен. Знае толкова много и често опитва нови неща, така че ми е трудно да му дам някакъв съвет. Но определено му имам доверие и когато искам да опитам нещо ново, то е защото той вече го е направил. На първо място и за двама ни това ще бъде първо участие на зимни олимпийски игри. Мечтаем за това още откакто бяхме деца. Винаги си представяш как точно на това състезание правиш най-добрия си опит и се представяш по най-добрия начин", обясни Ника.

"За мен е наистина специално, защото Словения е държава само 2 милиона население. Доста често трябва да обяснявам къде се намира страната. Но аз се гордея с това малко парче земя и с всички уникални хора, които живеят там. Това е нашето малко кътче. Наистина е много специално да мога да представям на олимпийските игри всички тези хора и мястото, откъдето идваме", заяви Домен Преуц

