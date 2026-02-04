БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за...
Чете се за: 00:37 мин.
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд...
Чете се за: 02:07 мин.
Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която...
Чете се за: 03:25 мин.
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Домен и Ника Преуц - надеждите на Словения в ски скока на Игрите в Милано/Кортина

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
Ски скокове
Запази
ски скок
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Домен и Ника Преуц са най-големите надежди на Словения в ски скока на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, които започват на 6 февруари.

Домен е сред фаворитите за златото. Той спечели престижния турнир „Четирите шанци“ през януари 2026 г., стана и световен шампион по ски полети в Оберстдорф. Лидер е в генералното класиране за Световната купа през настоящия сезон 2025/26 с 11 индивидуални победи и общо 17 подиума.
Преуц постигна впечатляваща серия от 5 последователни победи в Световната купа, включително двата старта в Сапоро през януари 2026 г., затвърждавайки доминацията си.

"Спортът ни представя колко е елегантно да летиш със ските", казва Домен.

"Обожавам усещането да съм във въздуха, след като съм направила добър скок. Това ми дава повече скорост и ми вдъхва повече увереност и енергия", допълва Ника.

Тя е номер 1 в женските ски скокове, като през сезон 2023/24 спечели Големия кристален глобус.

През настоящия сезон 2025/26 Ника продължава борбата за челните места.

"Мисля, че сме като всички братя и сестри, и ние имаме добри и лоши моменти помежду си. Когато обаче е необходимо, ние се подкрепяме и се грижим един за друг. Винаги си помагаме и си оставяме пространство, когато е необходимо", споделя Домен.

"Мисля, че Домен има много повече опит от мен. Знае толкова много и често опитва нови неща, така че ми е трудно да му дам някакъв съвет. Но определено му имам доверие и когато искам да опитам нещо ново, то е защото той вече го е направил. На първо място и за двама ни това ще бъде първо участие на зимни олимпийски игри. Мечтаем за това още откакто бяхме деца. Винаги си представяш как точно на това състезание правиш най-добрия си опит и се представяш по най-добрия начин", обясни Ника.

"За мен е наистина специално, защото Словения е държава само 2 милиона население. Доста често трябва да обяснявам къде се намира страната. Но аз се гордея с това малко парче земя и с всички уникални хора, които живеят там. Това е нашето малко кътче. Наистина е много специално да мога да представям на олимпийските игри всички тези хора и мястото, откъдето идваме", заяви Домен Преуц

Вижте материала във видеото!

Гледайте Зимните олимпийски игри в ефира на БНТ!

Свързани статии:

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:40 мин.
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
Прякото предаване започва в 21:00 ч.! Не го пропускайте,...
Чете се за: 00:22 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#Ника Преуц #Домен Преуц

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
1
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят разследващите?
2
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят...
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга националната сигурност заради присъствието на ДАНС
3
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга...
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента
4
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало": Президентът не...
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай и пътувай"
5
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай...
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Зимни спортове

Дъждът отстъпва място на Олимпийската магия в Милано
Дъждът отстъпва място на Олимпийската магия в Милано
Евгения Раданова - една история за 29 хилядни от златото, една история за спортиста спечелил три олимпийски медала Евгения Раданова - една история за 29 хилядни от златото, една история за спортиста спечелил три олимпийски медала
Чете се за: 06:10 мин.
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
6552
Чете се за: 00:22 мин.
Лукас Пинейро: Гарантирам ви, че ще се боря за медалите в слалома, както и в гигантския слалом Лукас Пинейро: Гарантирам ви, че ще се боря за медалите в слалома, както и в гигантския слалом
Чете се за: 02:20 мин.
Владимир Илиев ще бъде вторият знаменосец на България в Милано/Кортина Владимир Илиев ще бъде вторият знаменосец на България в Милано/Кортина
Чете се за: 02:55 мин.
"Истории от Олимпийските игри", епизод 4 от поредицата посветена на Игрите в Милано/Кортина "Истории от Олимпийските игри", епизод 4 от поредицата посветена на Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 22:37 мин.

Водещи новини

Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за простреляните мъже?
Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за...
Чете се за: 07:57 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев? СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Разкриха най-голямата нелегална фабирка за производство на цигари у нас Разкриха най-голямата нелегална фабирка за производство на цигари у нас
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Шокиращи сметки за ток получиха абонати на ЕВН – започват...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Консултациите при президента за служебен премиер: Илияна Йотова се...
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Държавите от ЕС одобриха правната рамка на заема от 90 млрд. за...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Българската следа в досиетата "Епстийн"
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ