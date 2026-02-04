Преговори за мир: В очакване на срещата САЩ - Украйна - Русия

В Абу Даби се очаква началото на тристранните преговори между Съединените щати, Украйна и Русия. Срещата ще се проведе на фона на поредните масирани руски атаки срещу Украйна. Президентът Володимир Зеленски каза, че очаква реакцията на Вашингтон на атаките. А по думите на американския президент Доналд Тръмп, Москва е спазила обещанието си за краткосрочно спиране на огъня.

Най-малко двама загинали в Днепропетровска област и ранени в Одеса - равносметката от изминалата нощ на руски атаки в Украйна. В Запорожка област, която вчера беше сред най-засегнатите от руските удари е в ход евакуация.

Олга, жител на Запорожие: "Втора нощ сирените не спират. Когато видях, че нещо лети към Днепропетровската водноелектрическа централа наистина се изплаших. Чух шум през прозореца. Втурнах се към коридора, и това всъщност ни спаси."

Обединените Арабски емирства са в очакване на втория тур от разговорите между САЩ, Украйна и Русия. Разговорите трябваше да се проведат в неделя, но, според Кремъл, заради съгласуване на графици, бяха отложени с няколко дни. От Киев поясниха, че ще участват, но подчертаха, че промяната не искана от украинска страна.

Очаква се да бъдат коментирани най-сложните казуси - териториалните въпроси, свързани с Донбас, и контролът върху Запорожката АЕЦ. След поредните удари срещу Украйна, президентът Зеленски заяви, че заданията на делегацията ще бъдат коригирани. В среднощното си обръщение президентът Володимир Зеленски заяви, че очаква реакцията на Вашингтон след вчерашната масирана руска атака, въпреки поетия от Москва по молба на Вашингтон, ангажимент за кратко енергийно примирие, и добави че е необходимо по-голям натиск срещу Русия.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Войната трябва да бъде спряна. Но светът - Америка и Европа, нямат силата да спрат руските атаки, тогава кой ще повярва на гаранции, че война няма да избухне отново. Необходими са стъпки, за да се гарантира доверието между двете страни. Необходим е и натиск върху Русия, за да може тя да бъде мотивирана да инвестира в дипломация, а не в разрушителна война."

В общуване с журналисти, президентът Доналд Тръмп каза, че според него Путин е спазил обещанието си за кратко примирие. Според руски медии, делегацията на Москва вече е в Абу Даби. Изданието Политико пише, че сегашният тур преговори ще покаже дали наистина Владимир Путин иска мир. Тристранната среща ще продължи и утре.