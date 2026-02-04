БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът пред БСП: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Преговори за мир: В очакване на срещата САЩ - Украйна - Русия

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Запази

Кой с какви заявки ще влезе на разговорите в Абу Даби?

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Абу Даби се очаква началото на тристранните преговори между Съединените щати, Украйна и Русия. Срещата ще се проведе на фона на поредните масирани руски атаки срещу Украйна. Президентът Володимир Зеленски каза, че очаква реакцията на Вашингтон на атаките. А по думите на американския президент Доналд Тръмп, Москва е спазила обещанието си за краткосрочно спиране на огъня.

Най-малко двама загинали в Днепропетровска област и ранени в Одеса - равносметката от изминалата нощ на руски атаки в Украйна. В Запорожка област, която вчера беше сред най-засегнатите от руските удари е в ход евакуация.

Олга, жител на Запорожие: "Втора нощ сирените не спират. Когато видях, че нещо лети към Днепропетровската водноелектрическа централа наистина се изплаших. Чух шум през прозореца. Втурнах се към коридора, и това всъщност ни спаси."

Обединените Арабски емирства са в очакване на втория тур от разговорите между САЩ, Украйна и Русия. Разговорите трябваше да се проведат в неделя, но, според Кремъл, заради съгласуване на графици, бяха отложени с няколко дни. От Киев поясниха, че ще участват, но подчертаха, че промяната не искана от украинска страна.

Очаква се да бъдат коментирани най-сложните казуси - териториалните въпроси, свързани с Донбас, и контролът върху Запорожката АЕЦ. След поредните удари срещу Украйна, президентът Зеленски заяви, че заданията на делегацията ще бъдат коригирани. В среднощното си обръщение президентът Володимир Зеленски заяви, че очаква реакцията на Вашингтон след вчерашната масирана руска атака, въпреки поетия от Москва по молба на Вашингтон, ангажимент за кратко енергийно примирие, и добави че е необходимо по-голям натиск срещу Русия.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Войната трябва да бъде спряна. Но светът - Америка и Европа, нямат силата да спрат руските атаки, тогава кой ще повярва на гаранции, че война няма да избухне отново. Необходими са стъпки, за да се гарантира доверието между двете страни. Необходим е и натиск върху Русия, за да може тя да бъде мотивирана да инвестира в дипломация, а не в разрушителна война."

В общуване с журналисти, президентът Доналд Тръмп каза, че според него Путин е спазил обещанието си за кратко примирие. Според руски медии, делегацията на Москва вече е в Абу Даби. Изданието Политико пише, че сегашният тур преговори ще покаже дали наистина Владимир Путин иска мир. Тристранната среща ще продължи и утре.

#преговори за Украйна #преговори за мир в Украйна #войната в Украйна #Русия #САЩ #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
1
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
2
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Довиждане на шейховете
3
Довиждане на шейховете
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
4
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга националната сигурност заради присъствието на ДАНС
6
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Европа

Естонските власти задържаха кораб по подозрения, че е свързан с контрабанда от Еквадор
Естонските власти задържаха кораб по подозрения, че е свързан с контрабанда от Еквадор
Повече от половината европейци са песимисти за бъдещето на света Повече от половината европейци са песимисти за бъдещето на света
Чете се за: 02:55 мин.
Без социални мрежи за испанските младежи? Без социални мрежи за испанските младежи?
Чете се за: 01:10 мин.
Фестивал на светлината - Копенхаген грее в светлини Фестивал на светлината - Копенхаген грее в светлини
Чете се за: 00:25 мин.
Обиски в Париж: Разследване срещу Екс, Илън Мъск е призован на разпит Обиски в Париж: Разследване срещу Екс, Илън Мъск е призован на разпит
Чете се за: 01:10 мин.
Нови руски удари в Украйна Нови руски удари в Украйна
Чете се за: 04:37 мин.

Водещи новини

Президентът пред БСП: Стабилно мнозинство в следващия парламент да преразгледа промените в Конституцията
Президентът пред БСП: Стабилно мнозинство в следващия парламент да...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай и пътувай" Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай и пътувай"
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Драстично завишени януарски сметки за ток – каква е причината? Драстично завишени януарски сметки за ток – каква е причината?
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Преговори за мир: В очакване на срещата САЩ - Украйна - Русия
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Инцидент край остров Хиос: Най-малко 15 мигранти са загинали
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Без социални мрежи за испанските младежи?
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ