ИЗВЕСТИЯ

Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

Козмин Моци: Никъде другаде не е имало такива заплахи към съдиите

Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Аз очаквам да се уважаваме повече помежду си, каза техническият директор на Лудогорец.

Козмин Моци: Никъде другаде не е имало такива заплахи към съдиите
Снимка: startphoto.bg
Козмин Моци призова футболната общественост за повече уважение след спечелването на Суперкупата на България от страна на Лудогорец. Техническият директор на разградчани изрази разочарованието си от поведението на „сините“ в хода на срещата. Румънецът се върна и на декларацията на столичния тим преди дни, който не бе доволен от назначението на VAR съдията Венцислав Митрев.

Всеки трофей е сладък, но тази купа не носи нещо специално за клуба. Всеки човек обаче иска да печели не само в спорта, но и в живота”, започна той.

"Този мач няма нищо общо с това, което ни очаква. Левски има предимство в първенството и това е реалността. Аз очаквам да се уважаваме повече помежду си. Играл съм в България, Италия и Румъния и никъде другаде не е имало такива заплахи към съдиите. При всяка ситуация цялата скамейка на Левски скачаше. Искам да оставяме съдиите и футболистите да си вършат работата на терена“, сподели Моци.

#Суперкупа на България по футбол за 2026 г. #ПФК Лудогорец #Козмин Моци

