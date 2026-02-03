Козмин Моци: Никъде другаде не е имало такива заплахи към съдиите

Аз очаквам да се уважаваме повече помежду си, каза техническият директор на Лудогорец.
Козмин Моци призова футболната общественост за повече уважение след спечелването на Суперкупата на България от страна на Лудогорец. Техническият директор на разградчани изрази разочарованието си от поведението на „сините“ в хода на срещата. Румънецът се върна и на декларацията на столичния тим преди дни, който не бе доволен от назначението на VAR съдията Венцислав Митрев.
„Всеки трофей е сладък, но тази купа не носи нещо специално за клуба. Всеки човек обаче иска да печели не само в спорта, но и в живота”, започна той.
"Този мач няма нищо общо с това, което ни очаква. Левски има предимство в първенството и това е реалността. Аз очаквам да се уважаваме повече помежду си. Играл съм в България, Италия и Румъния и никъде другаде не е имало такива заплахи към съдиите. При всяка ситуация цялата скамейка на Левски скачаше. Искам да оставяме съдиите и футболистите да си вършат работата на терена“, сподели Моци.