Наско Сираков: Войната тепърва започва

Наско Сираков не бе притеснен след загубата на Левски в мача за Суперкупата на България. Мажоритарният собственик на „сините“ отбеляза, че са допуснали грешка, от която е дошъл и голът в тяхната врата, но заяви, че войната тепърва започва. Той сподели, че е успокоил играчите на столичния тим след края на срещата.

"Това бе такъв мач за купа, че който допусне първи грешка, плаща скъпо. Допуснахме гол в 70-ата минута, когато топката беше у нас. Елементарно, но загубихме една битка, а войната тепърва започва", бяха първите думи на "синята" легенда.

"Тази загуби по никакъв начин няма да ни повлияе, бъдете сигурни. Отборът е добре, тренира със самочувствие, затова няма за какво да ни се отразява. Плюс това никой от нас не прави трагедии след един такъв мач. Затова бях в съблекалнята, за да им кажа "горе главите" и ни остава да мислим за мача в събота", добави той.

"Току-що казах, че не вярвам, че ще ни се отрази загубата. С една хубава победа в събота ще отидем с високо вдигната глава следващата сряда в Разград. Аз съм изключително доволен от това, което показа отборът и съм абсолютно спокоен“, отбеляза Сираков.