Пер-Матиас Хьогмо: Много обичам този отбор

Пер-Матиас Хьогмо не спести своите похвали за играчите на Лудогорец след спечелването на Суперкупата на България. За норвежеца това бе първи трофей начело на разградчани, които го завоюваха за пети пореден и общо девети в тяхната история. „Орлите“ отказаха Левски с 1:0 на Националния стадион „Васил Левски“, а техният старши треньор сподели, че всеки мач е стъпка в правилната посока.

"Много обичам този отбор и този клуб. Играчите са страхотни и винаги искат да печелят. Говорихме много преди срещата, че трябва да спазваме дистанция в отбрана, но и да бъдем достатъчно опасни в атака. Не почнахме по най-добрия начин, но след 15-20 минути поехме инициативата и бяхме близо до гола. През втората част вкарахме страхотен гол и имахме шанс и за втори, дори и за трети", каза той.

"В повечето мачове се опитваме да контролираме играта, но има и такива, в които трябва да превключваме бързо между атака и защита. Във футбола няма нищо гарантирано, но ако тренираш добре и се подготвяш добре, шансовете да се представиш добре се увеличават. Радвам се, че играем по начина, по който аз искам. Подготовката за този мач не е била по-различна от тези за останалите мачове, но играчите започват да поемат повече отговорности и с това се подобряват. Всеки един двубой ни помага, защото играчите трупат минути. Серджио Падт днес направи страхотен двубой, Едвин Куртулуш и Квадво Дуа също се представиха много добре след дълго отсъствие", добави още наставникът.

"Всеки мач, който играем, е една стъпка в правилната посока за нас. Този мач бе много полезен. Левски е добър отбор и трябваше да бъдем пределно концентрирани“, завърши Хьогмо.