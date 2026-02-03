БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград

Разградчани посякоха "сините" през второто полувреме по пътя към първия си трофей през пролетта.

лудогорец матира левски отпътува суперкупата разград
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Лудогорец завоюва Суперкупата на България по футбол на България за пети пореден и общо девети път в своята история. Действащите шампиони в Първа лига надвиха Левски с 1:0 в мача за трофея, изигран на Националния стадион "Васил Левски".

В герой за разградчани се превърна Бърнард Текпетей, който бе точен през второто полувреме. По този начин съставът на Пер-Матиас Хьогмо откри футболната пролет с трофей, а за норвежеца това е първи начело на отбора. Срещата бе доста изнервена, като футболистите на Хулио Веласкес държаха инициативата през първото полувреме, но във второто разградчани демонстрираха повече аргументи и определено имаха повече възможности.

Така "сините" не успяха да стигнат до суперкупата за трети път след неуспешните опити през 2006 и 2022 година. Този сблъсък обаче едва първият от петте през пролетта. "Зелени" и столичани ще играят след десетина дни и на осминафиналите в турнира за Купата на България, а през пролетния полусезон ще се срещнат и три пъти в първенството.



Символичните гости наложиха териториално надмощие още на старта, залагайки на пресата. Така в 8-та минута Майкон центрира, Радослав Кирилов изпревари Антон Недялков, но неговият удар с глава мина над вратата.

2 минути след това Оливер Кандем опита късмета си, като далечният му изстрел мина покрай вратата.

Разградчани се активизираха и с малко повече точност можеха да стигнат до първия си точен удар в 13-та минута.

Столичани създадоха ново опасно положение в 20-та минута. Тогава Акрам Бурас открадна топката, напредна и стреля от границата на пеналтерията, като топката прелетя над напречната врата.

Разградчани създадоха и първата си сериозна опасност в 30-та минута, когато Дерой Дуарте опита коварен удар, но Светослав Вуцов спаси.

„Орлите“ продължиха с натиска си и в 33-та минута Кайо Видал изведе Станич. Той излезе очи в очи с Вуцов, но в последния момент Кристиан Макун блокира шута му.

„Сините“ поставиха добро начало на второто полувреме. Мустафа Сангаре засече с глава след центриране на Евертон Бала в 48-та минута, като първият стреля неточно. Трябваха още 3 минути, когато Бала стреля от статично положение, а Серджио Падт спаси.

В 55-а минута Бала изведе Сангаре, който излезе очи в очи срещу Падт, но той скъси ъгъла и не позволи по-сериозна опасност.

В 70-та минута действащите шампиони в Първа лига нанесоха първи решителния удар. Сон центрира, а Бърнард Текпетей се пребори с Кандем и бе точен с глава, за да разпечата вратата, пазена от Вуцов.

Отборът от Разград продължи да бъде по-активен и 82-та минута можеха да стигнат до нов гол. Текпетей изпревари Вуцов и върна за Ивайло Човев. Последният стреля, но последва рикошет и във футболист на столичния тим и топката излезе в ъглов удар.

Столичният тим пропусна да постави равенството в 89-та минута. Сангаре отклони с глава, а Хуан Переа преодоля Едвин Куртулуш, но Падт отново бе на точното място в точното време и улови.

Суперкупа на България: Лудогорец - Левски (ГАЛЕРИЯ)
Суперкупа на България: Лудогорец - Левски (ГАЛЕРИЯ)
"Зелените" спечелиха трофея за девети път в своята история.
#Суперкупа на България по футбол за 2026 г. #ПФК Лудогорец #ПФК ЛЕВСКИ

