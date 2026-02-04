Втори ден на консултации при президента за служебен премиер

Втори ден на консултации между президента Илияна Йотова и парламентарните партии за избора на служебен министър-председател. Днес на „Дондуков“ 2 са поканени представители на три формации – „ДПС – Ново начало“, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“.

Консултациите с „ДПС – Ново начало“ започват в 10:00 часа, с „БСП – Обединена левица“ – в 11:30 часа, а с „Има такъв народ“ – в 13:00 часа. Българската национална телевизия ще излъчи на живо откритата част от срещите в президентството.

До момента Илияна Йотова проведе разговори с първите две политически сили в 51-вото Народно събрание. От ГЕРБ-СДС предложиха да бъде избран нов председател на парламента, с което да се разшири кръгът от възможни кандидати за служебен премиер.

От ПП–ДБ определиха идеята като абсурдна и комична и подчертаха, че от ключово значение е кои ще бъдат министрите на вътрешните работи и на правосъдието в служебния кабинет.

Президентът Илияна Йотова отбеляза, че общата цел на всички институции остава провеждането на честни, прозрачни и добре организирани избори.