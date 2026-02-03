БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

Даниел Боримиров: Лудогорец не ни надигра

Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Ще се насочим към Купата на България и шампионата, подчерта изпълнитялният директор на Левски.

Даниел Боримиров
Снимка: Startphoto.bg
Даниел Боримиров не смята, че Лудогорец е надиграл Левски в мача за Суперкупата на България. „Сините“ отстъпиха пред разградчани с 0:1 на Националния стадион „Васил Левски“. Изпълнителният директор на столичани заяви, че мислите вече са насочени към втория полусезон в Първа лига и елиминациите в турнира за Купата на България.

"Благодаря на феновете, които в тази студена нощ дойдоха и подкрепиха отбора. За мен стана равностоен мач. Не мисля, че Лудогорец ни надигра, но честитя спечелването на Суперкупата на тима", каза един от ръководните фактори на „сините“.

"Видяхме, че има върху какво още да работим и се надявам другата седмица да вземем реванш в Разград. Като цяло мисля, че се справи добре съдията. В 88-ата минута, не обърнах внимание, но мисля, че имаше задържане на Мустафа Сангаре в наказателното поле. Ще погледна и на репортажа да видя дали нарушението е в наказателното поле", смята той.

"Не ни достигна точността към вратата. Сега ще се насочим към Купата на страната и шампионата. Мисля, че имаме силите и възможностите да се борим с Лудогорец. Със сигурност официалните мачове са помогнали на Лудогорец по-бързо да влязат във форма."

"Знаете, че селекцията е отворен процес, динамичен, така че всичко може да се очаква. Засега няма нищо официално, когато има, ще го разберете. Бяхме поели ангажимент към Марин Петков, бяхме му обещали, че ако дойде оферта, която да удовлетворява и клуба, и него, ще го пуснем. Вече е факт, пожелавам му успех в новия клуб“, коментира Боримиров.

