Даниел Боримиров: Лудогорец не ни надигра

Даниел Боримиров не смята, че Лудогорец е надиграл Левски в мача за Суперкупата на България. „Сините“ отстъпиха пред разградчани с 0:1 на Националния стадион „Васил Левски“. Изпълнителният директор на столичани заяви, че мислите вече са насочени към втория полусезон в Първа лига и елиминациите в турнира за Купата на България.

"Благодаря на феновете, които в тази студена нощ дойдоха и подкрепиха отбора. За мен стана равностоен мач. Не мисля, че Лудогорец ни надигра, но честитя спечелването на Суперкупата на тима", каза един от ръководните фактори на „сините“.

"Видяхме, че има върху какво още да работим и се надявам другата седмица да вземем реванш в Разград. Като цяло мисля, че се справи добре съдията. В 88-ата минута, не обърнах внимание, но мисля, че имаше задържане на Мустафа Сангаре в наказателното поле. Ще погледна и на репортажа да видя дали нарушението е в наказателното поле", смята той.

"Не ни достигна точността към вратата. Сега ще се насочим към Купата на страната и шампионата. Мисля, че имаме силите и възможностите да се борим с Лудогорец. Със сигурност официалните мачове са помогнали на Лудогорец по-бързо да влязат във форма."