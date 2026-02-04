След арестите в Свищовско: Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения за насилие над животни

Очаква се да бъдат повдигнати обвинения срещу двамата задържани за насилие над животни в свищовското село Царевец. Във вторник, при акция на ГДБОП и международни служби, бяха арестувани 53-годишен мъж и жена. Те са изтезавали животни, заснемали са насилието и са продавали видеата.

Издевателствата са били извършвани в помощна постройка и в гараж към къщата на задържания Детелин Аврамов. При обиските на помещенията са били намерени кожени костюми и уреди за изтезания над четириногите.

По случая е образувано досъдебно производство. Очаква се днес да бъдат гледани и мерките за неотклонение на задържаните.