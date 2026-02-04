Без социални мрежи за испанските младежи?

Испания е поредната държава, която обмисля забрана за достъп до социални мрежи на деца и младежи под 16-годишна възраст. Инициативата е на премиера Педро Санчес, а целта, по думите му - подрастващите да бъдат предпазени от вредно съдържание, включително насилие и порнография.

Санчес заяви, че Испания трябвва да спре да толерира онлайн среда, която води до пристрастяване и злоупотреби. Испанското правителство планира и законови промени, по силата на които ръководствата на компаниите ще носят наказателна отговорност, ако платформите, които управляват, не свалят зловердно или незаконно съдържание.

Испания е поредната държава с подобна инициатива. Във Франция забраната получи зелена светлина от Долната камара на парламента, чака се одобрение от Сената. Гърция и Дания също обмислят подобни мерки. В края на миналата годината Австралия забрани социалните мрежи за деца под 16-годишна възраст.