БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ТЪРСИ СЕ СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР

Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия парламент да преразгледа промените в Конституцията

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Запази

Продължават срещите при държавния глава за избор на служебен премиер

Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия парламент да преразгледа промените в Конституцията
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Продължават консултациите при президента Илияна Йотова за избор на служебен премиер. На "Дондуков" 2 започва срещата между държавния глава и представители на "БСП - Обединена левица". За срещата дойдоха заместник-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев, както и заместник-председателите на парламентарната група Кирил Добрев и Мая Димитрова.

Отговорността за служебния кабинет е изцяло на Народното събрание, каза президентът Илияна Йотова в началото на консултациите с "БСП - Обединена левица" в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.

"Смятам, че целта ни е обща. Тя беше поискана от стотици хиляди граждани на протестите, не само по отношение на справедливата работа на институциите, борбата с корупцията, но с първо условие - провеждане на честни и прозрачни избори, за да можем да върнем доверието на хората в Изборния процес, а оттам и доверието в институциите. Затова тези разговори са изключително важни и смея да твърдя много съдържателни. Нуждаем се от спешни действия, за да се спре ценовият шок, да видим какви са най-спешните и реалистични мерки за най-уязвимите хора", каза в началото на консултациите президентът Илияна Йотова.

Илияна Йотова поздрави "БСП - Обединена левица", че са гласували против конституционните промени, които по думите й, са лишили президента от възможността да номинира и избере служебно правителство.

Моята надежда е, че едно стабилно мнозинство в следващия парламент ще преразгледа промените в Конституцията, които лишиха държавния глава от правото да избира сам служебен премиер.

"Цялата държава разбира в каква тежка и абсурдна ситуация вие сте поставена. Самите политически сили, които промениха Конституцията от вчера си посипват главата с пепел", каза Драгомир Стойнев от "БСП - Обединена левица".

Той отчете, че в момента президентът няма свободен избор за служебен премиер.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Илияна Йотова отново каза, че прави всичко възможно изборите да са на първата възможна дата след Великден.

По-късно днес Илияна Йотова ще разговаря и с представителни на "Има такъв народ".

#консултации за служебен премиер #президентът Илияна Йотова #"БСП - Обединена левица"

Водещи новини

Президентът поздрави ИТН, че са гласували против промените в Конституцията за избора на служебен премиер
Президентът поздрави ИТН, че са гласували против промените в...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия парламент да преразгледа промените в Конституцията Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия парламент да преразгледа промените в Конституцията
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни проверки на енергодружествата Заради високите сметки за ток: Започват извънредни проверки на енергодружествата
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
От "БСП - Обединена левица" предлагат парламентът да...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Преговори за мир: В очакване на срещата САЩ - Украйна - Русия
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Естонските власти задържаха кораб по подозрения, че е свързан с...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ