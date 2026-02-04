БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Свлачище затвори едното платно на пътя за Мелник

Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Поройните дъждове през последната седмица са причина за активирането на земните маси

Свлачище затвори едното платно на пътя за Мелник. Поройните дъждове през последната седмица са причина за активирането на земните маси в района. В района е въведена временна организация на движението, има и ограничение на скоростта.

Преди седмица огромни скални късове се откъсват и падат на пътното платно, на метри от входа на град Мелник. Обилните дъждове са основната причина за свличането на толкова земна маса, категоричен е кмета Филипов.

Сашо Филипов, кмет на Мелник: "Господ не ни пожали тази година. Това е все пак републиканска пътна мрежа, към АПИ – ние сме в постоянен контакт, но малко трудно се действа."

Минути преди свлачището да се активира, оттам минава автобус по редовната линия, превозващ работници. Цяло чудо е, че няма пострадали.

Сашо Филипов, кмет на Мелник: "Постоянно автобуса в 5:20 ч. минава, това става 5:23 ч. Благодаря на Господ че няма пострадали, след това от кой щяхме да търсим отговорност. Не ми се мисли за последствията, които щяха да станат. Мелник е една изключително посещавана дестинация от много туристи."

След усилена работа на тежкотоварна техника, земната маса е почистена от едното пътно платно, но опасността от свличане на нова такава остава.

Георги Бързаков, регионален представител на АКАБ: "Виждаме и колко голяма маса е надвиснала и в момента, и най-голямата опасност винаги така се наблюдава в България, че няма превенция на такива места. Такава огромна скална маса не са се презастраховали от АПИ преди това да бъде премахната принудително, преди да се случи някакъв тежък инцидент. Защото виждаме че пътя е направен с хубав асфалт, обозначен е със знаци, има си мантинели, и само бърза реакция на шофьора би предотвратила най-тежкото."

Движението в района на свлачището се извършва двупосочно в една лента, а ограничението на скоростта е до 30 км/ч. Освен пътната настилка, обилните дъждове създават реална опасност да залеят и мостовете в Мелник. През почивните дни в курортното градче предстои фестивал на виното, и се очаква голям поток от туристи, което създава допълнително притеснение.

Сашо Филипов, кмет на Мелник: "Стоим на този мост, който е пълен догоре, има около 15-20 см да залее целия мост, като след моста говорим вече и пътят. Ние имаме над 200 участника в двата фестивални дни, отделно очакваме и много туристи."

От Агенция "Пътна инфраструктура" информираха, че веднага след подобряване на метеорологичните условия и спиране на валежите, ще бъдат предприети необходимите действия за пълно разчистване на пътното платно и възстановяване на движението в двете ленти. А в Мелник се надяват през почивните дни да се лее само вино, но не и дъжд.

Вижте повече в прякото включване на Десислава Малинова.

