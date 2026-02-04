БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Предвиждат законови промени, свързани с педофилията

Транспортното министрество подготвя две реформи, свързани с ПВУ

Темата с педофилията пък влезе във фокуса на министъра на правосъдието в оставка Георги Георгиев, който отбеляза, че за последните две години над 700 са сигналите свързани с педофилия. Именно за това се предвиждат и законови промени.

До сега лицата, върху които е било упражнено сексуално насилие, докато те са били малолетни, са могли да подават сигнали до 26-ата си годишнина. Именно сега тази граница се повишава до 38 години.

Георги Георгиев, министър на правосъдието в оставка: "Близо 700 са сигналите, получени за две години и половина за различни посегателства, сексуални посегателства срещу деца. Около 434 от тях, по-точно, 434 са регистрираните сексуални престъпления срещу деца. 64% от пострадалите са до 14 години, като това са около 290 български деца. Като 80% от случаите става въпрос за престъплението блудство."

И още две реформи, за които пък съобщи министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов, касаещи Плана за възстановяване и устойчивост. Едната е свързана с така наречения електронен билет, с който да може да се ползват различни видове транспорт, а пък разписанията на различните видове транспорт да бъдат синхронизирани. Синхронизацията ще се извършва спрямо разписанията на влаковете, коментира транспортният министър. Този закон би трябвало да влезе в сила в пълния си мащаб до 3 години.

Караджов коментира и друга тема - превоза на пътници с влакове от частни превозвачи. Стана ясно, че днес той бил упълномощен от страна Министерския съвет да се подпише договор с първата избрана частна компания, която да обслужва два от трите региона. Става въпрос за Североизточна и Югоизточна България, като това е около 25% от територията, която този частен превозвач ще обслужва. Останалите 75% остават за БДЖ, като в именно държавните железници остават и ключовите направления или т. нар. печеливши направления София - Варна, София - Бургас и София - Русе.

Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията в оставка: "Ако тези две реформи не бъдат довършени, то пари по ПВУ или изобщо няма да има, или ще бъдат рязко ограничени. И двете решения са безкрайно закъснели заради бездействието на предишните управления, които за три години и половина не бяха придвижили нито една от тези две реформи."

