Дъждът отстъпва място на Олимпийската магия в Милано

Зрителите, които ще изпълнят легендарния стадион „Джузепе Меаца“ в Милано за церемонията по откриването на Олимпийските игри в петък, могат спокойно да оставят чадърите си у дома. Според прогнозата на метеорологичната служба на италианските военновъздушни сили, дъждовният период, който обхвана града през последните дни, ще отстъпи точно навреме за старта на най-голямото спортно събитие в света.

Синоптиците очакват валежите в Северна Италия да спрат на 6 февруари, когато е насрочена официалната церемония по откриването на Игрите в Милано-Кортина.

„Метеорологичните условия ще се подобрят значително в часовете преди церемонията. Очакваме проясняване, сухо време и липса на валежи. В Кортина също се предвижда стабилизиране – денят ще бъде по-скоро сив, но вечерта условията ще се подобрят осезаемо“, заяви полковник Гуидо Гуиди от италианските военновъздушни сили.

Олимпийските игри ще се проведат между 6 и 22 февруари, като състезанията ще бъдат разпределени в пет провинции по протежение на Алпите. През последните дни в планинските райони падна значително количество сняг, което създаде добри предпоставки за зимните дисциплини.

Според прогнозите през първата седмица от надпреварата условията в северните региони ще бъдат подходящи за провеждане на състезанията. Атлети и зрители могат да очакват редуване на слънчеви периоди и облачност, както и възможност за слаби валежи около средата на седмицата. В по-късен етап е възможно и засилване на ветровете, особено в района на централните Алпи, уточни още Гуиди.

Повече по темата ще откриете във видеото.