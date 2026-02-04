Специалисти предупреждават за опасни интернет предизвикателства, които застрашават живота на децата. През последните месеци в интернет, най-често в TikTok, се разпространяват предизвикателства, които подтикват деца да пият лекарства.

Лекарите подчертават, че това е изключително опасно. Преди дни петнайсетгодишно момче беше прието по спешност в болница, след като предозирало с лекарство за епилепсия заради онлайн предизвикателство.

Експерти по онлайн безопасност обясняват, че децата често не осъзнават последствията от подобни действия и съветват родителите да разговарят спокойно с децата си и да им обясняват рисковете. За съмнителни и опасни видеа в интернет може да се подаде сигнал на телефон 124 123 – линията за онлайн безопасност на децата.