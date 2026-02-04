Новините 04.02.2026 г.

Акценти за деня:

Ученици научиха как любимите храни могат да станат по-здравословни

Над 1000 ученици от 10 училища в страната разбраха, че любимите им храни могат да бъдат едновременно вкусни и здравословни. С помощта на шеф-готвача Никола Симеонов децата научиха да приготвят по-здравословни версии на познати ястия като пица и сандвичи.

Специалисти предупреждават за опасни интернет предизвикателства

Специалисти предупреждават за опасни интернет предизвикателства, които застрашават живота на децата. През последните месеци в интернет, най-често в TikTok, се разпространяват предизвикателства, които подтикват деца да пият лекарства.

Испания обмисля нови правила за ограничаване на социалните мрежи за деца

Испания също обмисля нови правила, които да ограничават използването на социални мрежи от деца под 16 години. Целта е децата да бъдат по-добре защитени от опасно и неподходящо съдържание като насилие, обиди и фалшиви предизвикателства, които вредят на психиката.

Историята на пожарникаря Светлозар Чалов – отдаден на професията и на традицията

Пожарникар през деня, пазител на българския фолклор в свободното си време. Светлозар Чалов е пожарникар в 4-та районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Той споделя, че за него професията не е просто работа, а истинско призвание.

13-годишно момче от Австралия плува 4 часа, за да спаси семейството си

13-годишният Остин Апълби от Австралия стана герой, след като помогна да бъдат спасени майка му и по-малките му братче и сестриче. Семейството е било с каяк и падълборд в морето, когато силен вятър ги е отнесъл далеч от брега. Майката помолила най-големия си син да стигне до сушата и да потърси помощ.

Кучета помагат на пътници да се успокоят преди полет на летище в Мексико

На летище „Фелипе Анхелес“ в Мексико работи специален екип от кучета за емоционална подкрепа. Те се разхождат с водачите си в зоните за пристигащи и заминаващи, позволявайки на пътниците да ги галят, когато са напрегнати или притеснени.

Художници разказват за миналото и бъдещето на Маршаловите острови в Лондон

В Националния морски музей в Лондон е представена изложба, посветена на Маршаловите острови – малка държава в Тихия океан, застрашена от покачването на морското равнище.

Фестивал на светлината в Копенхаген

В датската столица Копенхаген започна голям и многоцветен Фестивал на светлината. В продължение на три седмици градът ще бъде осветен от красиви светлинни инсталации, превръщащи улици, сгради и паркове в приказка.

Звезди даряват лични вещи за благотворителен търг, който помага на музиканти в нужда

В Лос Анджелис се подготвя благотворителен търг с около 50 предмета от големи имена в музиката. Събраните средства ще подкрепят организацията MusiCares, която помага на артисти при здравни проблеми, трудни периоди и зависимости.

Странно явление в Чили: Най-големият ледник не се топи, а расте

Учени в Чили наблюдават странна загадка: най-големият ледник в Южна Америка не се топи, а на места дори расте и се удебелява. Докато повечето ледници в района се отдръпват, този напредва, което е рядкост за Патагония.

СПОРТ

България се изправя срещу Белгия в Купа „Дейвис“

Българските национали по тенис ще играят срещу Белгия в Купа „Дейвис“, най-престижното отборно състезание в мъжкия тенис. Срещите ще се проведат на 7 и 8 февруари в зала „Колодрум“.

Лудогорец спечели Суперкупата на България

Лудогорец спечели Суперкупата на България след победа над Левски с 1:0. Единственият гол вкара Бърнард Текпетей през второто полувреме.

Италианската легенда в шортрека Ариана Фонтана се готви за още една Олимпиада у дома

Ариана Фонтана е една от най-успешните състезателки в шортрека и се подготвя за Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026. Тя вече има дълга кариера и много медали, а сега тренира внимателно, защото тялото ѝ се възстановява по-бавно с годините.