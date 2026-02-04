13-годишно момче от Австралия плува 4 часа, за да спаси семейството си

13-годишният Остин Апълби от Австралия стана герой, след като помогна да бъдат спасени майка му и по-малките му братче и сестриче. Семейството е било с каяк и падълборд в морето, когато силен вятър ги е отнесъл далеч от брега. Майката помолила най-големия си син да стигне до сушата и да потърси помощ.

Остин е плувал около 4 километра в океана, първоначално със спасителна жилетка и каяк, а след това без, в продължение на общо 4 часа. След като стигнал до брега, той тичал 2 километра, за да намери телефон и да потърси помощ.

Малко по-късно спасителен хеликоптер открил и спасил майката и другите две деца навътре в морето. Спасителите казват, че благодарение на смелостта на Остин семейството е оцеляло.