Голямата битка в Шампионската лига започва днес

Днес ще станат ясни първите отбори, които ще се класират за четвъртфиналите в Шампионската лига. Предстоят четири реванша от осминафиналите.

Най-интересният мач е между Манчестър Сити и Реал Мадрид. Испанският тим има сериозно предимство след победа с три гола разлика в първия двубой.

Челси също е в трудна ситуация срещу Пари Сен Жермен, след като загуби първата среща с 2:5. Английският тим ще трябва да направи силен мач, ако иска да продължи напред.

В други срещи Бодьо/Глимт има преднина от три гола срещу Спортинг, а Арсенал и Байер Леверкузен започват реванша след равенство 1:1.

Днешните двубои ще определят кои отбори ще продължат към следващата фаза на турнира и ще се доближат до трофея.