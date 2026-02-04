Странно явление в Чили: Най-големият ледник не се топи, а расте

Учени в Чили наблюдават странна загадка: най-големият ледник в Южна Америка не се топи, а на места дори расте и се удебелява. Докато повечето ледници в района се отдръпват, този напредва, което е рядкост за Патагония.

Геофизикът Камило Рада обяснява, че все още няма напълно ясен отговор за причината, но е известно, че ледникът расте на цикли, а не постоянно. От 2000 г. учените забелязват, че ледникът не само напредва, но и се удебелява по голяма част от повърхността си, включително нагоре, което не се обяснява с познатите модели.

Една от хипотезите е, че пред ледника има естествен вал от камъни и наноси, който временно го пази, намалявайки топенето. Но с напредването си, ледникът открива нови, по-големи площи, които се огряват от слънцето и започват да се топят по-силно.

Ако тази хипотеза се потвърди, ледникът може бързо да започне да се отдръпва в бъдеще, затова учени организират експедиция и продължават да следят промените.