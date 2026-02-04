БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ръководството на МБАЛ "Света Анна" във Варна в опит да спаси детското отделение

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
От здравното министерство са назначили одит на лечебното заведение

Снимка: БТА
Изпълнителният директор на Многопрофилната болница "Света Анна" във Варна д-р Красимир Петров за първи път коментира затварянето на детското отделение и заяви, че ще направи всичко възможно да възстанови дейността му. Петров напомни, че проблемите тръгват от системното недофинансиране на клиничните пътеки, сега проблемът засяга 77% от клиничните пътеки. От Здравното министерство са назначили одит на лечебното заведение.

Като основна причина за оставката си детските хирурзи посочиха липсата на възможност за развитие и специализация, тъй като планови операции в отделението се извършват веднъж седмично.

д-р Красимир Петров, изпълнителен директор на МБАЛ "Света Анна" - Варна: "Да се изтъква, като причина това, че е трябвало да се осигури още един оперативен ден, не е убедително. Всичко, което д-р Румен Христов е искал, на практика му е дадено. Както д-р Румен Христов обяви и заяви, не става дума за пари."

В детската хирургия се приемат деца не само от Варна, но и от цяла Североизточна България. За миналата година средно на месец са правени по 25 операции, като 30% от тях са били спешни.

д-р Валентин Власаков, председател на Съвета на директорите на МБАЛ "Света Анна" - Варна: "Никога не е отказвана спешна интервенция или забавяне на спешна интервенция. От тази гледна точка аз нямам чувство за вина."

Болницата поема повечето от случаите на спешната хирургия и травматизма, но не получава адекватно заплащане от държавата, подчерта директорът на здравното заведение. Това довело до отлив на лекари и медицински сестри.

снимки: БТА

А кметът на Варна Благомир Коцев настоя за спешни действия за оздравяване на болницата. Потърсил е съдействие от държавата, която е мажоритарен собственик на болницата.

Благомир Коцев, кмет на Община Варна: "Тук тече одит на лечебното заведение, който трябва да приключи скоро и на базата на него да се вземат общи решения как да действаме държава и община в синхрон, за да запазим това важно лечебно заведение за града ни."

Отделението по детска хирургия в болница "Света Анна" прекратява дейността си в края на месеца, а след 1 март операциите ще се пренасочват към Университетската болница "Света Марина".

#хирургия #МБАЛ "Света Анна" #болница "Света Анна" #детска хирургия #Варна

