БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След колективни оставки – децата със спешни хирургични случаи във Варна ще се лекуват в други болници

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Запази

От 1 март екипът по детска хирургия в МБАЛ "Св. Анна" напуска, лекарите ще работят в частна болница в Бургас

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

От 1 март децата на възраст от 0 до 18 години, нуждаещи се от спешна хирургична помощ във Варна, ще бъдат пренасочвани към други лечебни заведения в града. Причината е колективната оставка на целия екип на отделението по детска хирургия в МБАЛ "Св. Анна".

Лекарите вече са депозирали заявленията си за напускане и след изтичане на едномесечния срок ще започнат работа в частно лечебно заведение в Бургас, където след 1 март ще бъдат извършвани операции на деца.

"За съжаление става въпрос за колективна оставка. След едномесечния срок лекарите ще напуснат на 1 март", потвърди директорът на РЗИ – Варна проф. д-р Цонко Паунов.

По думите му, официални мотиви в подаденото писмо не са посочени:

"В телеграфен стил ми беше съобщено, че отделението временно ще преустанови дейност. Нямам официална информация за причините."

Макар да няма официално потвърждение, директорът на РЗИ допуска, че причините може да са финансови:

"Най-вероятно става дума за по-добро заплащане. В Европейския съюз има свободно движение на работна ръка и това е реалност", коментира той.

В социалните мрежи вече се появиха твърдения за обидно ниски възнаграждения, особено на фона на високата квалификация на детските хирурзи, но тази информация не е потвърдена официално.

Отделението по детска хирургия в МБАЛ "Св. Анна" обслужваше не само Варна, но и пациенти от цяла Североизточна България.

"Това е изключително важно отделение за област като Варна", подчерта проф. Паунов.

По негови думи, ръководството на УМБАЛ "Св. Марина" е дало уверение, че разполага с достатъчен капацитет да поеме както спешните, така и част от плановите операции.

"Мое задължение е да уведомя всички лечебни заведения и Спешна помощ, за да се пренасочват случаите по компетентност", допълни той.

Отделението е било напълно реновирано, с нови операционни зали и обновена материална база.

"Средства за апаратура се намират, но кадрите стават все по-оскъдни. Детските хирурзи в страната са малко", каза още директорът на РЗИ – Варна.

Той изрази надежда, че въпреки трудностите може да се търси решение и да се привлекат нови специалисти.

Майката на едно от лекуваните в отделението деца – Анелия Банушева, разказа за животоспасяващата намеса на екипа:

"Синът ми Никола беше на 4 години. Всички казваха, че е обикновена варицела, но състоянието му се влошаваше."

След прием в детската хирургия лекарите бързо разпознават рядко усложнение.

"Операцията беше извършена до два часа. Тя спаси живота му", каза майката.

Никола прекарва 30 дни в отделението и претърпява още няколко операции.

"Изключително съм благодарна на целия екип и специално на д-р Румен Христов", каза още Банушева.

Проф. Паунов не изключва напълно положителен развой. Според него обаче, проблемът е по-дълбок и изисква дългосрочна политика.

Вижте прякото включване на Петър Дойкински

#колективни оставки #МБАЛ "Света Анна" #болница "Света Анна" #детска хирургия #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
1
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
2
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода "Петрохан"
3
Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода...
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция влезе в козметичен салон в Бургас
4
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
5
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо
6
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Здраве

Над 200 клинични пътеки са недофинансирани, твърдят здравни експерти
Над 200 клинични пътеки са недофинансирани, твърдят здравни експерти
Реакция на НЗОК след репортаж на БНТ: Одобрена е подмяна на протеза на човек с увреждане след три отказа Реакция на НЗОК след репортаж на БНТ: Одобрена е подмяна на протеза на човек с увреждане след три отказа
Чете се за: 01:05 мин.
Първа помощ: 9 от 10 души с внезапен сърдечен арест умират преди да стигнат до болница Първа помощ: 9 от 10 души с внезапен сърдечен арест умират преди да стигнат до болница
Чете се за: 03:35 мин.
15-годишен предозира с лекарство за епилепсия заради предизвикателство в ТикТок 15-годишен предозира с лекарство за епилепсия заради предизвикателство в ТикТок
Чете се за: 04:07 мин.
Последен ден с противоепидемични мерки срещу грипа в област Бургас Последен ден с противоепидемични мерки срещу грипа в област Бургас
Чете се за: 00:37 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ на консултации при президента за нов служебен премиер
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ на консултации при президента за нов служебен премиер
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан” Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Прокуратурата разследва изтичането на видеа от процедури по лазерна епилация в Бургас Прокуратурата разследва изтичането на видеа от процедури по лазерна епилация в Бургас
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия" DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Важно за шофьорите: От днес в сила влиза новата еднодневна винетка
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Аферата "Епстийн": Бил и Хилари Клинтън ще дадат...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева (СНИМКИ)
Чете се за: 08:35 мин.
Галерия
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ