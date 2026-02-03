След колективни оставки – децата със спешни хирургични случаи във Варна ще се лекуват в други болници

От 1 март децата на възраст от 0 до 18 години, нуждаещи се от спешна хирургична помощ във Варна, ще бъдат пренасочвани към други лечебни заведения в града. Причината е колективната оставка на целия екип на отделението по детска хирургия в МБАЛ "Св. Анна".

Лекарите вече са депозирали заявленията си за напускане и след изтичане на едномесечния срок ще започнат работа в частно лечебно заведение в Бургас, където след 1 март ще бъдат извършвани операции на деца.

"За съжаление става въпрос за колективна оставка. След едномесечния срок лекарите ще напуснат на 1 март", потвърди директорът на РЗИ – Варна проф. д-р Цонко Паунов.

По думите му, официални мотиви в подаденото писмо не са посочени:

"В телеграфен стил ми беше съобщено, че отделението временно ще преустанови дейност. Нямам официална информация за причините."

Макар да няма официално потвърждение, директорът на РЗИ допуска, че причините може да са финансови:

"Най-вероятно става дума за по-добро заплащане. В Европейския съюз има свободно движение на работна ръка и това е реалност", коментира той.

В социалните мрежи вече се появиха твърдения за обидно ниски възнаграждения, особено на фона на високата квалификация на детските хирурзи, но тази информация не е потвърдена официално.

Отделението по детска хирургия в МБАЛ "Св. Анна" обслужваше не само Варна, но и пациенти от цяла Североизточна България.

"Това е изключително важно отделение за област като Варна", подчерта проф. Паунов.

По негови думи, ръководството на УМБАЛ "Св. Марина" е дало уверение, че разполага с достатъчен капацитет да поеме както спешните, така и част от плановите операции.

"Мое задължение е да уведомя всички лечебни заведения и Спешна помощ, за да се пренасочват случаите по компетентност", допълни той.

Отделението е било напълно реновирано, с нови операционни зали и обновена материална база.

"Средства за апаратура се намират, но кадрите стават все по-оскъдни. Детските хирурзи в страната са малко", каза още директорът на РЗИ – Варна.

Той изрази надежда, че въпреки трудностите може да се търси решение и да се привлекат нови специалисти.

Майката на едно от лекуваните в отделението деца – Анелия Банушева, разказа за животоспасяващата намеса на екипа:

"Синът ми Никола беше на 4 години. Всички казваха, че е обикновена варицела, но състоянието му се влошаваше."

След прием в детската хирургия лекарите бързо разпознават рядко усложнение.

"Операцията беше извършена до два часа. Тя спаси живота му", каза майката.

Никола прекарва 30 дни в отделението и претърпява още няколко операции.

"Изключително съм благодарна на целия екип и специално на д-р Румен Христов", каза още Банушева.



Проф. Паунов не изключва напълно положителен развой. Според него обаче, проблемът е по-дълбок и изисква дългосрочна политика.

Вижте прякото включване на Петър Дойкински