Българската следа в досиетата "Епстийн"

Думата Bulgaria се споменава 264 пъти в разсекретените документи от аферата Епстийн. Вече стана известно, че има българска следа - по искане на финансиста в САЩ са изпращани модели от българска агенция.

"- Какъв сте вие – сексуален хищник от трета категория?

Джефри Епстийн: Първа категория. най-ниската.

- Най-ниската. Но престъпник.

Джефри Епстийн: Да."

Джефри Епстийн изгражда своята предполагаема мрежа за влияние чрез събиране на компромати за известни личности. Обвинен е, че използва малолетни момичета за сексуални престъпления.

Интересът му към България може да се проследи в публичните документи в продължение на поне 13 години. 2004 година - два самолетни билета на името на две българки са първата следа - Евтимова пътува от София до Ню Йорк, Чернева - от Ню Йорк до София и обратно. Не е ясно дали са се познавали, но и двете резервации са платени от Епстийн. Година по-късно откриваме други два билета - някой, чието име е заличено, пътува от Ню йорк до София и обратно. Отново на сметката на финансиста.

"- Парите ви мръсни пари ли са?

Джефри Епстийн: Ако ми позволите...

- Просто отговорете на въпроса – парите ви мръсни ли са?

Джефри Епстийн: Не, не са. Защото съм ги спечелил."

Пет години по-късно - 2010 година, Даниел Сиад - приближен на Епстийн, идва в България. Разказва му, че се е свързал с модна агенция, която може да осигури модели. Става дума за Next One, която вече не съществува.

"С Жан-Люк ще видим онези, които той би искал да изпрати в Ню Йорк. Всъщност всичките мечтаят да отидат в Съединените щати."

Така изглежда сайтът през 2010 година, когато Епстийн получава линк към него, за да разгледа момичетата. Сред тях има и непълнолетни. Година по-късно Сиад отново е в България и установява контакти. Малко преди него идва друга сътруднична на финансиста - Алена.

В началото на 2011 г. Епстийн и Даниел Сиад си разменят имейли, в които коментират български лекар, по всяка вероятност пластичен хирург, с който имат подписан договор. В контекста на покупко-продажба на имоти през 2012 г. Епстийн споменава името Василев с две въпросителни. Месеци по-късно Сиад отново е в София и този път връзките са на високо ниво.

"Здравей, Джефри. Тук съм с Принцесата, тя ме покани да се срещна с държавни служители."

2013 г. Епстийн е поканен да посети Ямайка, където можело да му осигурят дългокраки български красавици. 2017 г. името на княз Кирил се споменава в имейл, засягащ събитие, свързано с наградите БАФТА. От царското семейство отрекоха пред БНТ да познават финансиста, или да са присъствали на събитието.

В края на 2017 г. Епстийн пита какво се случва с българина и че държи на него или на нещо да е българско. 2019 г. е арестуван за трафик на деца и сексуални престъпления.