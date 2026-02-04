БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за...
Чете се за: 00:37 мин.
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд...
Чете се за: 02:07 мин.
Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която...
Чете се за: 03:25 мин.
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българската следа в досиетата "Епстийн"

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Запази

Интересът му към България може да се проследи в публичните документи в продължение на поне 13 години

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Думата Bulgaria се споменава 264 пъти в разсекретените документи от аферата Епстийн. Вече стана известно, че има българска следа - по искане на финансиста в САЩ са изпращани модели от българска агенция.

"- Какъв сте вие – сексуален хищник от трета категория?
Джефри Епстийн: Първа категория. най-ниската.
- Най-ниската. Но престъпник.
Джефри Епстийн: Да."

Джефри Епстийн изгражда своята предполагаема мрежа за влияние чрез събиране на компромати за известни личности. Обвинен е, че използва малолетни момичета за сексуални престъпления.

Интересът му към България може да се проследи в публичните документи в продължение на поне 13 години. 2004 година - два самолетни билета на името на две българки са първата следа - Евтимова пътува от София до Ню Йорк, Чернева - от Ню Йорк до София и обратно. Не е ясно дали са се познавали, но и двете резервации са платени от Епстийн. Година по-късно откриваме други два билета - някой, чието име е заличено, пътува от Ню йорк до София и обратно. Отново на сметката на финансиста.

"- Парите ви мръсни пари ли са?
Джефри Епстийн: Ако ми позволите...
- Просто отговорете на въпроса – парите ви мръсни ли са?
Джефри Епстийн: Не, не са. Защото съм ги спечелил."

Пет години по-късно - 2010 година, Даниел Сиад - приближен на Епстийн, идва в България. Разказва му, че се е свързал с модна агенция, която може да осигури модели. Става дума за Next One, която вече не съществува.

"С Жан-Люк ще видим онези, които той би искал да изпрати в Ню Йорк. Всъщност всичките мечтаят да отидат в Съединените щати."

Така изглежда сайтът през 2010 година, когато Епстийн получава линк към него, за да разгледа момичетата. Сред тях има и непълнолетни. Година по-късно Сиад отново е в България и установява контакти. Малко преди него идва друга сътруднична на финансиста - Алена.

В началото на 2011 г. Епстийн и Даниел Сиад си разменят имейли, в които коментират български лекар, по всяка вероятност пластичен хирург, с който имат подписан договор. В контекста на покупко-продажба на имоти през 2012 г. Епстийн споменава името Василев с две въпросителни. Месеци по-късно Сиад отново е в София и този път връзките са на високо ниво.

"Здравей, Джефри. Тук съм с Принцесата, тя ме покани да се срещна с държавни служители."

2013 г. Епстийн е поканен да посети Ямайка, където можело да му осигурят дългокраки български красавици. 2017 г. името на княз Кирил се споменава в имейл, засягащ събитие, свързано с наградите БАФТА. От царското семейство отрекоха пред БНТ да познават финансиста, или да са присъствали на събитието.

В края на 2017 г. Епстийн пита какво се случва с българина и че държи на него или на нещо да е българско. 2019 г. е арестуван за трафик на деца и сексуални престъпления.

- Смятате ли, че вие сте самият дявол?
Джефри Епстийн: Не, но имам добро огледало."

#досиетата Епстийн #българска следа

Последвайте ни

ТОП 24

Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
1
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
2
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят разследващите?
3
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят...
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга националната сигурност заради присъствието на ДАНС
4
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга...
Повишението на температурите продължава, но ще има и отрицателни максимални температури
5
Повишението на температурите продължава, но ще има и отрицателни...
Неделчо Стойчев, криминален психолог: Пожарът на хижата край Петрохан е свързан с убийството и опит за заличаване на следи
6
Неделчо Стойчев, криминален психолог: Пожарът на хижата край...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Сигурност и правосъдие

Сарафов за случая "Петрохан": Това е един "Тиун пийкс", който тепърва предстои да разнищим
Сарафов за случая "Петрохан": Това е един "Тиун пийкс", който тепърва предстои да разнищим
Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота
Чете се за: 02:47 мин.
СГС решава за регистрацията на АПС до две седмици СГС решава за регистрацията на АПС до две седмици
Чете се за: 00:27 мин.
След арестите в Свищовско: Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения за насилие над животни След арестите в Свищовско: Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения за насилие над животни
Чете се за: 00:52 мин.
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
5084
Чете се за: 00:45 мин.
Съдът потвърди уволнението на бившия директор на митницата в Пловдив Мирослав Беляшки Съдът потвърди уволнението на бившия директор на митницата в Пловдив Мирослав Беляшки
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите"...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за простреляните мъже? Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за простреляните мъже?
Чете се за: 07:57 мин.
У нас
Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Шокиращи сметки за ток получиха абонати на ЕВН – започват извънредни проверки на ЕРП-тата в страната (ОБЗОР) Шокиращи сметки за ток получиха абонати на ЕВН – започват извънредни проверки на ЕРП-тата в страната (ОБЗОР)
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Консултациите при президента за служебен премиер: Илияна Йотова се...
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Държавите от ЕС одобриха правната рамка на заема от 90 млрд. за...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Българската следа в досиетата "Епстийн"
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Властите в Испания смятат да забранят социалните мрежи за тийнейджъри
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ