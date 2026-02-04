Жертвите на досиетата "Епстийн" – премахнаха информация от сайт заради разкрити самоличности

Хиляди страници от досиетата "Епстийн“ са премахнати от сайта на американското правосъдно министерство заради разкрита самоличност на жертви на скандалния финансист.

Документите са преобърнали живота на почти 100 оцелели от престъпната дейност на Джефри Епстийн. Според властите, става дума за "техническа или човешка грешка".

Публикуваните в петък материали съдържат имейли и голи снимки, на които е можело да се видят лицата и имената на потенциалните жертви. Засегнатите нарекоха разкритието "възмутително".

Съдебното заседание по въпроса, насрочено за днес в Ню Йорк, беше отменено. Съдия обясни, че жертвите и Министерството на правосъдието са успели да разрешат проблемите с поверителността.