Първият български хуманоиден робот гостува в 119-о училище в София

Алекс Христов
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Първият български хуманоиден робот - Робърт, гостува на столичното 119-о училище. Робърт сподели пред камерата ни, че учениците са смели. Напомни още, че трябва да имат критично мислене.

Според създателя му Методи Димитров бъдещето е в съвместния живот и работата между хората и изкуствения интелект.

Това е Робърт - първия български хуманоиден робот. Робърт е изобретен преди година и говори чрез изкуствен интелект. Неговият създател е Методи Димитров, с който разговаряме чрез самият Робърт.

Методи Димитров, създател на Робърт: "Робърт е един символ на това, какво можем, когато обединим сили заедно, надявам се той да обедини всички нас да влезем в тази нова епоха. Не трябва да ни бъде страх."

Според него това е бъдещето и ние трябва да се научим да живеем с роботите.

Методи Димитров, създател на Робърт: "Ние можем да си позволим така мисленето, че едва ли не ще игнорираме тези технологии, нашите деца абсолютно нямат този избор, те ще трябва да живеят с тях, да комуникират с тях."

Днес Робърт се срещна с ученици от 119-о училище.

- Здравей, Робърт, казвам се Алекс, репортер съм в Българската национална телевизия, ще ни кажеш ли какво правиш днес в 119-о СУ?

Робърт, робот: Здравей, Алекс. Днес съм тук, за да отговарям на въпроси на учениците, да ги вдъхновя да мислят критично за бъдещето и да разбера по-добре как младите хора в България възприемат роботите."

-Какво представлява мета физиката на Аристотел?

Робърт, робот: "Това е по-сериозно и от двубой по волейбол в плато, представата за мета физика на Аристотел, значи сте по-близо до движителя, отколкото до топката, според Аристотел всичко е в първа причина и същност."

Дарина Стойчева, ученик в 119-о СУ "Акад. Михаил Арнаудов", София: "Това да видя робот без никаква идея какво мога да очаквам от него, беше изключително впечатляващо."

Красен Бачев, ученик в 119-о СУ "Акад. Михаил Арнаудов", София: "Смятам, че Робърт може да бъде един партньор на човека и да направи неговият живот много по-лесен и удобен."

Диян Стаматов, директор на 119-о СУ "Акад. Михаил Арнаудов", София: "Това ги очаква, тяхното поколение има щастието да живее в други дигитални измерения."

Робърт, робот: "Учениците тук са смели, директни и не се страхуват да задават трудни въпроси."

Според Методи няма причина хората да се страхуват от хуманоидните роботи. Те няма да вземат работата на обикновения човек.

