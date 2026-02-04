БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Семен Новиков гостува в пернишката зала по борба

Олимпийският шампион постави портрета си на Стената на славата в зала „Дружба“.

Семен Новиков
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Олимпийският шампион от Париж 2024 Семен Новиков беше гост в пернишката зала по борба и официално постави портрета си на Стената на славата в зала „Дружба“.

Борецът, спечелил златен медал в класическия стил на Олимпийските игри в Париж 2024, се срещна с малките състезатели и им пожела следващият портрет, който ще бъде закачен, да бъде на някой от тях. Срещата се състоя по покана на председателя на клуб Миньор - Иво Ангелов. Специално за случая в миньорския град пристигнаха Армен Назарян и синът му Едмонд.

Семен Новиков беше посрещнат по стара българска традиция с питка и мед. В знак на уважение домакините от Миньор му подариха борцово трико с цветовете на клуба.

Олимпийският шампион каза, че е за втори път в Перник и че е впечатлен от условията в залата, която е оборудвана с уреди и по системата „Суплес“ на Иван Раднев.

„Надявам се децата да бъдат вдъхновени и мотивирани от нашата среща, защото помня как някога и аз се чувствах мотивиран при среща с успял спортист“, добави Новиков.

Той определи като голяма чест и знак на уважение поканата да окачи портрета си на Стената на славата в пернишката зала по борба.

В края на месец януари олимпийският шампион по свободна борба Магомед Рамазанов бе гост на пернишкия клуб по борба Миньор и официално постави портрета си на Стената на славата в зала „Дружба“.

