БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 00:45 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Разкриха най-голямата нелегална фабрика за производство на цигари у нас

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази

Нелегалната дейност била скрита в стари постройки в Батановци

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Най-голямата нелегална фабрика за производство на цигари у нас до момента разкриха българските и британските власти. В изоставени постройки край Батановци молдовски граждани са произвеждали цигари за Великобритания. Те са нощували в помещения над производствения цех. Фабриката е работила около три седмици. На 25 километра от нея е задържан камион с 990 мастербокса цигари.

Нелегалната фабрика за производство на цигари край Батановци се помещава в хале, собственост на софийско дружество с едноличен собственик 37-годишна жена. А теренът около постройката прилича на авртоморга.

Албена Стоилова, окръжна прокуратура Перник: "Дейността на дружеството, която е вписана в Търговския регистър, няма нищо общо нито с автоморга, нито с производство на тютюневи изделия".

Халето се превърнало в нелегална фабрика за производство на цигари преди няколко седмици.

Деньо Денев, председател на ДАНС: "В нея е вложен изключителен финансов ресурс. Работеше се при много строга конспиративност. Има тунел, който излиза на няколкостотин метра извън сградата."

главен комисар Боян Раев, директор на ГДБОП: "На три нива са помещенията, които са обособени. Цикълът на производство е абсолютно от начало до край."

Борислав Сарафов, и.ф главен прокурор: "Работниците, които са идвали тук да работят, са от рускоговоряща страна, от Молдова".

Работниците са живеели в нелегалната фабрика. На втория етаж на халето има спални и помещение за хранене. Не е ясно дали молдовските граждани пребивават легално у нас.

Георги Димов, директор на Агенция "Митници": "В случая говорим за фабрика, която е хваната, установена и е прекратена нейната работа в рамите на не повече от три седмици от пускането ѝ в действие."

Борислав Сарафов, и.ф. главен прокурор: "Това е най-голямата разкрита до момента фабрика за нелегално производство на цигари. Очевидно е, че става въпрос за международна контрабанда за добре организирани структури на престъпна група. Цигарите отиват очевидно са за англоговоряща страна, вероятно Великобритания".

В схемата има и български граждани. Все още няма задържани за участие в престъпната група. Произведените цигари и намереният във фабриката тютюн са на стойност около 6 млн. евро.

Снимки: ГДБОП

#Батановци #нелегална фабрика за цигари

Последвайте ни

ТОП 24

Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай и пътувай"
1
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай...
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
3
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите"...
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд и условия за поледици в четвъртък
4
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд и условия...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Консултациите при президента за служебен премиер: Илияна Йотова се срещна с ДПС, БСП и ИТН (ОБЗОР)
6
Консултациите при президента за служебен премиер: Илияна Йотова се...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
6
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)

Още от: Криминално

Съдът в Свищов ще гледа мерките на двамата задържани за насилие над животни в село Царевец
Съдът в Свищов ще гледа мерките на двамата задържани за насилие над животни в село Царевец
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души, свързани с убийството Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души, свързани с убийството
Чете се за: 01:22 мин.
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев? СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
8745
Чете се за: 04:22 мин.
Повдигнаха обвинения на задържаните за бруталното насилие над животни в село Царевец Повдигнаха обвинения на задържаните за бруталното насилие над животни в село Царевец
Чете се за: 03:22 мин.
Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за убитите мъже? Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за убитите мъже?
Чете се за: 07:57 мин.
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга националната сигурност заради присъствието на ДАНС Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга националната сигурност заради присъствието на ДАНС
16311
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино
Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори пластичният хирург, участвал в операцията Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори пластичният хирург, участвал в операцията
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Има ли напредък по спорните въпроси за края на войната в Украйна? Има ли напредък по спорните въпроси за края на войната в Украйна?
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Заради сняг и поледици: Летището в Берлин отмени всички излитащи полети Заради сняг и поледици: Летището в Берлин отмени всички излитащи полети
Чете се за: 01:52 мин.
По света
НА ЖИВО: Депутатите гласуват на второ четене промените в Изборния...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Буря нанесе щети на гръцкия остров Корфу
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души,...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Зимни
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ