ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души, свързани с убийството

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Продължава разследването по случая със тримата убити в бившата хижа "Петрохан". Все още се издирват трима души. Сред тях е и собственикът на хижата Ивайло Калушев.

Според източници на "По света и у нас", именно той е заподозрян за тройното убийство. Разследващите разполагат със съобщение, което Калушев е изпратил до майка си в неделя вечерта. В него я моли за прошка и обяснява, че нищо от това, което предстои да чуе не е вярно. Вчера изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов заяви, че не се изключва Калушев да посегне на живота си.

Според разследващите в хижата през последните няколко години са организирани много лагери, които най-вероятно са били параван за сексуални престъпления срещу малолетни и непълнолетни. Именно такъв сигнал е постъпил преди 2 години в ДАНС. От там изпращат проверката към прокуратурата, но родителите на децата отказват да съдействат на разследването.

#Ивайло Калушев #случаят "Петрохан" #случая "Петрохан" #хижа на Петрохан #разследване #тройно убийство

