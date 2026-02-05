БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 00:45 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:12 мин.

Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино

Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Затворен е пътят между селата Любено – Русалско – Латинка – Аврамово

села община ардино откъснати света река арда заля мост
Снимка: БНТ/Архив
Заради обилните валежи е обявено частично бедствено положение за 6 села в община Ардино, съобщиха от ОД на МВР в Кърджали.

Придошла от река Арда вода затвори пътя между селата Любено – Русалско – Латинка – Аврамово.

Полицейски екипи на РУ-Ардино осъществяват дежурство в района на моста край село Китница.

Полицаите не допускат преминаването през моста на хора и моторни превозни средства поради тежките атмосферни условия и опасност от произшествия.

